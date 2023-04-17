"Стільки, скільки потрібно": президент Італії пояснив, чому потрібно допомагати Україні

Якщо Україна втратить підтримку, агресія росії може розширитися

Президент Італії Серджіо Маттарелла заявив, що союзники не повинні припиняти допомогу Україні, інакше агресія росії може лише посилитися. До речі, прем’єр-міністр країни Джорджія Мелоні нещодавно дуже емоційно пояснила колегам, навіщо Італія допомагає Україні у війні.

Італійський президент закликає країни-союзники не зменшувати і, тим більше, не зупиняє військову допомогу Україні, передає Polske Radio. Якщо Україна програє, то ситуація погіршиться у всьому світі.

Серджіо Маттарелла наголосив, що італійці шоковані звірствами російської армії, ймовірно натякаючи на недавнє відео зі стратою українського військовополоненого. Через це, зокрема, військова допомога Україні не повинна припинятися.

"Якби Україна була залишена на милість російської агресії, були б нові напади. Ситуація у світі погіршилася б, але Україна має право на солідарність, і ми повністю гарантуємо її на стільки, скільки потрібно, в усіх відношеннях. Також тому, що ми всі вражені деякими жорстокими діями російських збройних сил", — заявив він.

Італійський президент додав, що на карту у російсько-українській війні поставлено цінності свободи та демократії. Це ті цінності, для захисту яких і створювався Європейський Союз.

Його колега президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва навпаки закликав США та ЄС припинити підтримувати Україну, щоб посадити Зеленського та путіна за стіл переговорів. Саму ж війну він назвав "сімейною сваркою".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що країни G7 мають намір продовжити підтримку України. Але деякі члени організації, навпаки, звинувачують у затягуванні війни.