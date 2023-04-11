"Сльози котяться": британські військові зворушили мережу прощанням із воїнами ЗСУ, що вирушили на війну (відео)

Британці провели українських воїнів з теплотою та підтримкою

Британія вкотре приємно дивує Україну своєю підтримкою. І політичною, і технічною, як от потужні снаряди зі збідненим ураном, а також моральною. Так, мережа розчулена британськими військовими, які проводжали українських захисників.

Відео публікують на різноманітних ресурсах. У ньому йдеться, що після навчання в Британії українські військові відправляються воювати на батьківщину. Їхні закордонні колеги та інструктори стали живим коридором та віддають честь захисникам України. Частина з них тримає синьо-жовті прапори. Ролик масово поширюють у соцмережах та зворушені жестом британців.

Вочевидь, автор відео також виклав його у TikTok. Після того, ролик підхопили користувачі мережі. У коментарях люди пишуть, що не можуть стримати сліз, що вдячні британцям, і згадують деяких любителів "русского міра в Україні, які не поважають ЗСУ".

Нагадаємо, що Британія з початку повномасштабного вторгнення займається підготовкою українських військових. Також українські танкісти готуються виконувати завдання на британських танках-гігантах Challenger 2, які мають передати Україні.

Також український політолог коментуючи один зі скандалів, наголосив, що Британія є найбільш послідовним і надійним союзником України. Попри зміни в керівництві країни, що Борис Джонсон, що його наступник Ріші Сунак відвідували Україну, запевняли у підтримці та підтверджували це реальними вчинками.