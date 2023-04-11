"Слезы катятся": британские военные тронули сеть прощанием с воинами ВСУ, отправившимися на войну (видео)

Британцы провели украинских воинов с теплотой и поддержкой

Британия в очередной раз приятно удивляет Украину своей поддержкой. И политической, и технической, как мощные снаряды с обедненным ураном, а также моральной. Так, сеть умилена британскими военными, провожавшими украинских защитников.

Видео публикуют на разных ресурсах. В нем говорится, что после учебы в Британии украинские военные отправляются воевать на родину. Их зарубежные коллеги и инструкторы стали живым коридором и отдают честь защитникам Украины. Часть из них держит сине-желтые флаги. Ролик массово распространяют в соцсетях и тронуты жестом британцев.

Очевидно, что автор видео также выложил его в TikTok. После этого ролик подхватили пользователи сети. В комментариях люди пишут, что не могут сдержать благодарных британцам слез и вспоминают некоторых любителей "русского мира в Украине, которые не уважают ВСУ".

Напомним, что Великобритания с начала полномасштабного вторжения занимается подготовкой украинских военных. Также украинские танкисты готовятся выполнять задачи на британских танках-гигантах Challenger 2, которые должны передать Украине.

Также украинский политолог, комментируя один из скандалов, подчеркнул, что Британия является наиболее последовательным и надежным союзником Украины. Несмотря на изменения в руководстве страны, что Борис Джонсон, преемник Риши Сунак посещали Украину, уверяли в поддержке и подтверждали это реальными поступками.