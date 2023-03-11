Британия начинает атаку на россию: в ход пошли олимпийские спонсоры

Британцы требуют давить на МОК, чтобы не пустить россию на Игры-2024

Мировой спорт сделал громадный шаг в пользу легализации путинского режима. Международная федерация фехтования одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Это первая олимпийская федерация, которая дала зеленый свет странам-террористам.

Не стоит сомневаться, что дальше сработает принцип домино и коварный план главы МОК Томаса Баха будет воплощен в жизнь. То есть, российские и белорусские атлеты будут допущены на Олимпиаду-2024. В Украине резко против такой позиции МОК и грозят бойкотом Игр. Полностью на нашей стороне Великобритания.

Правительство Великобритании призвало спонсоров Олимпийских игр оказывать давление на МОК, чтобы не допустить участия россии и беларуси в Олимпиаде 2024 года.

По информации The Guardian, среди компаний, на которые хотят повлиять, были Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.

"Мы знаем, что спорт и политика в россии и беларуси тесно переплетены, и мы уверены, что режимам в россии и беларуси нельзя разрешить использовать спорт в своих пропагандистских целях", — говорится в письме министра культуры Великобритании Люси Фрейзер в адрес спонсоров.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго предложила допустить российских и белорусских спортсменов, но не под нейтральным флагом, а в качестве беженцев от путинского режима.