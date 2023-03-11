Британія починає атаку на росію: у хід пішли олімпійські спонсори

Британці вимагають тиснути на МОК, щоб не пустити росію на Ігри-2024

Світовий спорт зробив величезний крок на користь легалізації путінського режиму. Міжнародна федерація фехтування схвалила повернення російських та білоруських спортсменів на змагання під своєю егідою. Це перша олімпійська федерація, яка надала зелене світло країнам-терористам.

Не слід сумніватися, що далі спрацює принцип доміно і підступний план глави МОК Томаса Баха буде втілений у життя. Тобто російських та білоруських атлетів буде допущено на Олімпіаду-2024. В Україні різко проти такої позиції МОК і загрожують бойкотом Ігор. Цілком на нашому боці Великобританія.

Уряд Великобританії закликав спонсорів Олімпійських ігор чинити тиск на МОК, щоб не допустити участі росії та білорусі в Олімпіаді 2024 року.

За інформацією The Guardian, серед компаній, на які хочуть вплинути, були Coca-Cola, Intel, Samsung та Visa.

"Ми знаємо, що спорт і політика в росії та білорусі тісно переплетені, і ми впевнені, що режимам у росії та білорусі не можна дозволити використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях", — йдеться в листі міністра культури Великобританії Люсі Фрейзер на адресу спонсорів.

Раніше мер Парижа Анн Ідальго запропонувала допустити російських і білоруських спортсменів, але не під нейтральним прапором, а як біженців від путінського режиму.