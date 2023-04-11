Политолог, директор экспертно-аналитического центра "Диалог" Андрей Миселюк о скандале с британцем грузинского происхождения Тамазом Сомхишвили в Украине:

В Украине уже несколько лет продолжается судебный процесс, в ходе которого гражданин Великобритании Тамаз Сомхишвили пытается восстановить справедливость и вернуть инвестиции, выплаченные городским властям Киева за несостоявшийся проект по реконструкции Харьковской площади. Юридическое и медийное давление на инвестора оказывается на глазах представителей посольства Великобритании, внимательно следящих за судебным процессом.

Великобритания — один из самых последовательных и надежных союзников для Украины. Ее поддержка безусловна и однозначна с первых дней войны, и выглядит особенно контрастной на фоне призывов "не унижать Россию" и "не добиваться эскалации поставками танков", которые раздавались со стороны других ведущих европейских стран. Напомним, что именно британский премьер Борис Джонсон стал первым главой государства "Большой семерки", прибывшим в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Его преемник Риши Сунак посетил Киев в первые недели после своего назначения.

Демонстративно жесткие британские политические инициативы, заставляющие вспомнить Фултонскую речь Черчилля, выдвигались в поворотные моменты войны и были без преувеличения историческими. Именно Лондон вел вперед, и Вашингтон следовал за своим союзником. Британия была первой страной, заявившей, что готова стать гарантом безопасности Украины. Первой, кто ответил на ядерный шантаж Кремля. Джонсон заявил о немедленном ответном ударе без согласования с союзниками. Великобритания первой из стран НАТО заявила о готовности отправить свои танки Киеву. Первая отправляет снаряды с обедненным ураном. Премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности.

Союз Великобритании и Украины – не только политический. Движущей силой политики является экономика. 2020 Великобритания стала второй после Швейцарии страной по объемам прямых иностранных инвестиций, вложенных в Украину. А по объемам накопленных прямых инвестиций она является третьим по величине инвестором в украинскую экономику после Кипра и Нидерландов – с общим объемом инвестиций в 2020 году $3,53 млрд. Об этом свидетельствует статистика НБУ.

Как отмечала еще до полномасштабного российского вторжения чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, главные проблемы, с которыми сталкивались британские инвесторы, обычно связаны с коррупцией. Но если до войны эти проблемы подрывали партнерские отношения стран, сегодня подобные действия украинских чиновников ставят под угрозу отношения с ключевым союзником Украины.

Скандал с британцем грузинского происхождения Тамазом Сомхишвили не утихает, а только набирает обороты. Это история о том, как бизнесмена, пришедшего в Украину с инвестициями, вложившего свои личные средства и не потратившего ни копейки государственных, и желанием создавать новую городскую инфраструктуру, сначала ограбили, а потом оболгали.

В 2007 году Киевская горадминистрация объявила конкурс по реконструкции Харьковской площади в Киеве. Этот конкурс выиграла компания "Киев Терминал", принадлежащая Тамазу Сомхишвили. Инвестор согласился принять участие в проекте, который полностью решал бы проблемы Харьковской площади – Юго-Восточных ворот Киева. Предполагалось прогрессивное решение с многоуровневой развязкой, в разы увеличивавшей пропускную способность транспортного узла, строительство офисно-торгового центра, паркинг на 500 авто и автовокзал.

Инвестор уплатил городу около 14 млн долларов за право реализации своей части проекта. Эти деньги, в дополнение к государственным деньгам, городские власти должны были использовать для выполнения своей части проекта.

Кроме 14 млн долларов, немалая сумма пошла на разработку технической документации, привлечение английских архитекторов и аренду участков, предназначенных для реализации проекта. Однако практически сразу предприниматель погряз в бюрократической ловушке, которую подготовили городские власти. В конце концов инвестор так и не получил необходимых согласований, а Киевсовет изъял участки на Харьковской площади без компенсации расходов и убытков.

В 2013 году по инициативе Департамента экономики и инвестиций КГГА инвестиционный договор с компанией "Киев Терминал" был расторгнут. Стороны зафиксировали, что инвестор понес расходы, и столичные власти должны их возместить. При этом порядок, сроки и способ возмещения ущерба должны быть определены сторонами после независимой оценки ущерба. Такая оценка была произведена компанией Baker Tilly, входящей в топ-10 аудиторских компаний мира. Однако КГГА не согласилась с оценкой, и инвестор был вынужден пойти в суд.

В 2019 году Хозсуд Киева частично удовлетворил требования "Киев Терминал". Суд признал, что инвестор понес убытки в размере $24 млн, но отказался признавать упущенную выгоду. Однако КГГА решила перейти к нападению, привлекла на свою сторону прокуратуру, и под ее давлением Северный апелляционный суд 2021 отменил решение суда первой инстанции.

С этого момента за судебным процессом внимательно следили в посольстве Великобритании, представители которого присутствовали на заседаниях суда. В конце 2021 года Верховный суд признал неправомерным отмену решения и вернул дело в Северный апелляционный суд. Осенью того же 2021 года Тамаз Сомхишвили обратился к президенту Украины с открытым письмом, призывая вмешаться в ситуацию.

В июле 2022 года в связи с войной инвестор предложил мировое соглашение. Он был готов отказаться от финансовых требований, а после отмены военного положения инвестировать в строительство какого-либо нужного Киеву инфраструктурного объекта. Но в городской администрации отказались принимать и это предложение. А вскоре после этого против Сомхишвили в СМИ была развернута информационная кампания, которая обвинила британского гражданина в разных бессмыслицах.

Как иностранные, так и украинские предприниматели и инвесторы знают, что Украина никогда не была страной, где легко вести бизнес. Однако то, что до войны воспринималось зарубежными партнерами как низкая правовая культура и порочный коррупционный круг, во время войны становится диверсией против своей страны. И это вдвойне опасная диверсия, когда речь идет о ключевом военном союзнике нашей страны.