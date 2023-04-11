Політолог, директор експертно-аналітичного центру "Діалог" Андрій Миселюк про скандал із британцем грузинського походження Тамазом Сомхішвілі в Україні:

В Україні вже кілька років триває судовий процес, під час якого громадянин Великобританії Тамаз Сомхішвілі намагається відновити справедливість і повернути інвестиції, які були виплачені міській владі Києва за проєкт із реконструкції Харківської площі, що не відбувся. Юридичний та медійний тиск на інвестора відбувається на очах представників посольства Великобританії, які уважно стежать за судовим процесом.

Великобританія є одним із найбільш послідовних та надійних союзників для України. Її підтримка безумовна та однозначна з перших днів війни, і виглядає особливо контрастною на тлі закликів "не принижувати Росію" та "не домагатися ескалації постачанням танків", які лунали з боку інших провідних європейських країн. Нагадаємо, що саме британський прем’єр Борис Джонсон став першим главою держави "Великої сімки", який прибув до української столиці з моменту повномасштабного російського вторгнення. Його наступник Ріші Сунак відвідав Київ у перші тижні після свого призначення.

Демонстративно жорсткі британські політичні ініціативи, які змушують згадати Фултонську промову Черчілля, висувалась у поворотні моменти війни та були без перебільшення історичними. Саме Лондон вів перед, і Вашингтон слідував за своїм союзником. Британія була першою країною, яка заявила, що готова стати гарантом безпеки України. Першою, хто відповів на ядерний шантаж Кремля. Джонсон заявив про негайний удар у відповідь без погодження з союзниками. Великобританія першою серед країн НАТО заявила про готовність відправити свої танки Києву. Першою відправляє снаряди із збідненим ураном. Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак заявив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності.

Союз Великобританії та України – не лише політичний. Рушійною силою політики є економіка. 2020 року Великобританія стала другою після Швейцарії країною за обсягами прямих іноземних інвестицій, вкладених в Україну. А за обсягами накопичених прямих інвестицій вона є третім за величиною інвестором в українську економіку після Кіпру та Нідерландів – із загальним обсягом інвестицій у 2020 році $3,53 млрд. Про це свідчить статистика НБУ.

Як зазначала ще до повномасштабного російського вторгнення надзвичайний та повноважний посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс, головні проблеми, з якими стикалися британські інвестори в Україні, зазвичай пов'язані з корупцією. Але якщо до війни ці проблеми підривали партнерські відносини країн, то сьогодні подібні дії українських чиновників ставлять під загрозу відносини із ключовим союзником України.

Скандал із британцем грузинського походження Тамазом Сомхішвілі не вщухає, а лише набирає обертів. Це історія про те, як бізнесмена, який прийшов до України з інвестиціями, вклав свої особисті кошти і не витратив жодної копійки державних, і бажанням створювати нову міську інфраструктуру спочатку пограбували, а потім оббрехали.

2007 року Київська міськадміністрація оголосила конкурс з реконструкції Харківської площі у Києві. Цей конкурс виграла компанія "Київ Термінал", яка належить Тамазу Сомхішвілі. Інвестор погодився взяти участь у проекті, який би повністю вирішував проблеми Харківської площі – Південно-Східних воріт Києва. Передбачалося прогресивне рішення з багаторівневою розв'язкою, яка в рази збільшувала пропускну спроможність транспортного вузла, будівництво офісно-торговельного центру, паркінг на 500 авто та автовокзал.

Інвестор сплатив місту близько 14 млн. доларів за право реалізації своєї частини проєкту. Ці гроші, на додаток до державних грошей, міська влада мала використовувати на виконання своєї частини проекту.

Крім 14 млн. доларів, чимала сума пішла на розробку технічної документації, залучення англійських архітекторів та оренду ділянок, призначених для реалізації проекту. Проте практично відразу підприємець загруз у бюрократичній пастці, яку підготувала міська влада. Зрештою, інвестор так і не отримав необхідних погоджень, а Київрада вилучила ділянки на Харківській площі без компенсації витрат і збитків.

У 2013 році з ініціативи Департаменту економіки та інвестицій КМДА інвестиційний договір з компанією "Київ Термінал" було розірвано. Сторони зафіксували, що інвестор поніс витрати, і столична влада має їх відшкодувати. При цьому порядок, терміни та спосіб відшкодування збитків мали бути визначені сторонами після незалежної оцінки збитків. Така оцінка була проведена компанією Baker Tilly, що входить до топ-10 аудиторських компаній світу. Однак КМДА не погодилася з оцінкою і інвестор був змушений піти до суду.

У 2019 році Госпсуд Києва частково задовольнив вимоги "Київ Термінал". Суд визнав, що інвестор зазнав збитків у розмірі $24 млн, але відмовився визнавати втрачену вигоду. Проте КМДА вирішила перейти до нападу, залучила на свій бік прокуратуру, і під її тиском Північний апеляційний суд 2021 року скасував рішення суду першої інстанції.

З цього моменту за судовим процесом уважно почали стежити у посольстві Великобританії, представники якого були присутні на засіданнях суду. Наприкінці 2021 року Верховний суд визнав неправомірним скасування рішення і повернув справу до Північного апеляційного суду. Восени того ж 2021 року Тамаз Сомхішвілі звернувся до президента України з відкритим листом, закликаючи втрутитися у ситуацію.

У липні 2022 року, у зв'язку з війною, інвестор запропонував мирову угоду. Він був готовий відмовитися від фінансових вимог, а після скасування військового стану інвестувати у будівництво якогось потрібного Києву інфраструктурного об'єкта. Але у міській адміністрації відмовилися приймати і цю пропозицію. А незабаром після цього проти Сомхішвілі в ЗМІ було розгорнуто інформаційну кампанію, яка звинуватила британського громадянина в різних безглуздях.

Як іноземні, так і українські підприємці та інвестори знають, що Україна ніколи не була країною, де легко вести бізнес. Однак те, що до війни сприймалося закордонними партнерами як низька правова культура та порочне корупційне коло, під час війни стає диверсією проти своєї країни. І це подвійно небезпечна диверсія, коли йдеться про ключового військового союзника нашої країни.