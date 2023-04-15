Сімейна сварка? Президент Бразилії вразив пропозицією для України та росії

Бразилія не вводила санкцій проти росії, оскільки виступає за мирне врегулювання війни

США та інші країни мають припинити "заохочувати та підтримувати" війну в Україні. Союзники мають почати "говорити про мир", таким чином підштовхнувши російського та українського президентів до завершення "сімейної сварки", тобто війни.

Таку заяву зробив президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва після візиту до Китаю, передає The Guardian. За його словами, переконати двох президентів у припиненні війни на користь усього світу.

"Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну та почати говорити про мир. Європейський Союз має почати говорити про мир", - заявив Лула журналістам у Пекіні після завершення візиту, де він зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Лула прибув до Китаю, щоб зміцнити зв’язки країн і подати сигнал усьому світу, що Бразилія "повернулася на світову арену як ключовий гравець". Водночас країна намагається налагодити тісніші зв’язки і з США.

Також відомо, що на сьогоднішній день Бразилія, як і Китай, не вводила санкції проти росії, оскільки позиціонує себе посередником для досягнення миру між країнами. Президент Луїз Інасіо Лула да Сілва назвав війну в Україні "сімейною сваркою" і заявив, що світ має набратися терпіння.

"Важливо мати терпіння для розмови з путіним та Зеленським. Але перш за все необхідно переконати країни, які постачають зброю, заохочують війну, зупинитися", — заявив Лула.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Білорусі закликали росію та Україну до перемир’я. Глава МЗС Республіки заявив, що необхідно негайно припинити вогонь та повернутися до мирних переговорів.