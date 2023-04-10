Експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса розповів про те, що вторгнення Китаю на Тайвань певною мірою залежить від успіху росії в Україні

Голова Комітету Палати представників із закордонних справ США конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив днями, що те, що відбувається в Україні, визначатиме те, що відбудеться на Тайвані та в Тихоокеанському регіоні. І наголосив, що вважає поразку росіян в Україні – найкращим способом стримування китайського лідера Сі Цзіньпіна від спроб розпочати вторгнення на Тайвань.

Китай справді уважно стежить за тим, що відбувається в Україні. У тому числі намагаючись зрозуміти, як надалі діяти йому самому.

Якби рф була успішною в Україні, і, як хотіла, досягла своїх цілей протягом якщо не пари тижнів, то хоча б кількох місяців, це могло переконати КНР якнайшвидше провести силову операцію проти Тайваню. Або оточити острів, створивши блокаду. Зараз же, зважаючи на все, Китай зрозумів, що все набагато складніше. І що можлива військова операція проти Тайваню коштуватиме Пекіну надто дорого.

Так що я не думаю, що найближчим часом слід чекати на якісь бойові дії навколо Тайваню. По-перше, тому що війна в Україні показує Китаю – Захід захищатиме тих, хто сповідує демократію від агресії авторитарних режимів. По-друге, тому що сам Китай у військовому плані не готовий до активних бойових дій щодо Тайваню.

Пекін більше сподівається, що наступного року, під час виборів на Тайвані, переможе опозиційна партія "Гоміньдан", з якою можна буде не військовим шляхом спробувати вирішувати питання реінтеграції Тайваню в КНР. Або хоча б зафіксувати статус-кво до моменту, коли Китай буде готовий (у тому числі – силовим шляхом) поглинути Тайвань. А таке, за сприятливих для Пекіна розкладів, може статися протягом наступних 5-10 років.

Зараз ситуація в Україні наочно демонструє КНР, що не час воювати, оскільки США зуміли мобілізувати союзників на захист демократичного світу.