Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса рассказал о том, что вторжение Китая на Тайвань в какой-то степени зависит от успеха россии в Украине

Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам США конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил на днях, что происходящее в Украине будет определять то, что произойдет на Тайване и в Тихоокеанском регионе. И подчеркнул, что считает поражение россиян в Украине – лучшим способом сдерживания китайского лидера Си Цзиньпина от попыток начать вторжение на Тайвань.

Китай, действительно, внимательно следит за тем, что происходит в Украине. В том числе, пытаясь понять, как в дальнейшем действовать ему самому.

Если бы рф была успешна в Украине, и, как хотела, достигла своих целей в течение если не пары недель, то хотя бы пары месяцев, это могло убедить КНР поскорее провести силовую операцию против Тайваня. Или окружить остров, создав блокаду. Сейчас же, судя по всему, Китай понял, что всё куда сложнее. И что возможная военная операция против Тайваня обойдется Пекину слишком дорого.

Так что я не думаю, что в ближайшее время следует ожидать каких-то боевых действий вокруг Тайваня. Во-первых, потому что война в Украине показывает Китаю – Запад будет защищать тех, кто исповедует демократию, от агрессии авторитарных режимов. Во-вторых, потому что сам Китай в военном плане не готов к активным боевым действиям касательно Тайваня.

Пекин больше надеется на то, что в следующем году, во время выборов на Тайване, победит оппозиционная партия "Гоминьдан", с которой можно будет не военным путем попытаться решать вопрос реинтеграции Тайваня в КНР. Или, хотя бы, зафиксировать статус-кво до момента, когда Китай будет готов (в том числе – силовым путем) поглотить Тайвань. А такое, при благоприятных для Пекина раскладах, может произойти в течение следующих 5-10 лет.

Сейчас же ситуация в Украине наглядно демонстрирует КНР, что не время воевать, так как США сумели мобилизовать союзников на защиту демократического мира.