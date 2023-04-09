Будущее Тихоокеанского региона зависит от Украины: в США сделали громкое заявление
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Представитель Республиканской партии говорит, что россия не должна победить в Украине
Лучшим способом предотвратить попытки Китая захватить Тайвань является не дать россии победить в Украине.
Об этом рассказал председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам США конгрессмен-республиканец Майкл Маккол во время встречи с журналистами на канале NBC.
"Происходящее в Украине будет определять то, что произойдет на Тайване и в Тихоокеанском регионе", — сказал он отвечая на вопрос, какова вероятность того, что республиканцы будут мешать предоставлению дополнительной военной помощи Украине.
При этом Маккол добавил, что считает поражение российского диктатора владимира путина в Украине самым лучшим способом сдерживания главы компартии Китая Си Цзиньпина от попыток начать вторжение на Тайвань.
Как сообщалось ранее, посол Китая в Евросоюзе Фу Цун заявил, что слова Пекина о "безграничной дружбе" с россией являются лишь риторическим приемом и многие в мире неправильно толкуют эти заявления. Он также добавил, что Китай не поставлял оружия российской армии и не планирует делать этого в будущем.