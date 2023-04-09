Майбутнє Тихоокеанського регіону залежить від України: у США зробили гучну заяву

Представник Республіканської партії каже, що росія не повинна перемогти в Україні

Найкращим способом запобігти спробам Китаю захопити Тайвань є не дати росії перемогти в Україні.

Про це розповів голова Комітету Палати представників із закордонних справ США конгресмен-республіканець Майкл Маккол під час зустрічі з журналістами на каналі NBC.

"Те, що відбувається в Україні, визначатиме те, що відбудеться на Тайвані і в Тихоокеанському регіоні", — сказав він, відповідаючи на запитання, яка ймовірність того, що республіканці заважатимуть наданню додаткової військової допомоги Україні.

При цьому Маккол додав, що вважає поразку російського диктатора володимира путіна в Україні найкращим способом стримування глави компартії Китаю Сі Цзіньпіна від спроб розпочати вторгнення на Тайвань.

Як повідомлялося раніше, посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун заявив, що слова Пекіна про "безмежну дружбу" з росією є лише риторичним прийомом і багато хто у світі неправильно тлумачить ці заяви. Він також додав, що Китай не постачав зброї російській армії та не планує робити цього у майбутньому.