Китай готується до війни: Сі Цзіньпін зробив тривожну заяву

Пекін за останні кілька місяців оприлюднив нові закони про військову готовність

Голова КНР Сі Цзіньпін, який нещодавно зустрівся з диктатором володимиром путіним, заявив, що готує Китай до війни. Він розкрив цю тему в чотирьох окремих промовах, в одній із яких лідер сказав своїм генералам "сміливо воювати".

Про це Сі Цзіньпін заявив у ході щорічного засідання парламенту КНР та його найвищого політичного консультативного органу, пише видання Foreign Affairs.

Уряд Китаю вже оголосив про збільшення оборонного бюджету на 7,2%. До речі, останні десять років він подвоївся. Крім того, до планів Китаю входить зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна.

Також протягом останніх місяців Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність. Почалося будівництво нових бомбосховищ у містах через протоку від Тайваню. Створюють нові офіси "Національної оборонної мобілізації" на території всієї країни.

"Поки що рано говорити напевно, що означають ці події. Конфлікт не визначений чи неминучий. Але щось змінилося в Пекіні, що політики та бізнес-лідери у всьому світі не можуть ігнорувати. Якщо Сі каже, що готується до війни, було б безглуздо" не повірити йому на слово", — наголошується в матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Китай допомагає росії воювати з Україною. Західні ЗМІ з’ясували, що у 2022 році деякі китайські компанії постачали країні-агресору.