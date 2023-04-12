Дивна термінова заява: у Лукашенка закликали до перемир’я в Україні

Ймовірно, термінова заява Білорусі пов'язана з майбутнім контрнаступом ЗСУ

Білорусь закликає припинити бойові дії в Україні, оголосити перемир’я та розпочати переговори.

Про це йдеться у заяві Міністра закордонних справ республіки Білорусь Сергія Алейника під час виступу в рамках візиту до Угорщини. Якій із сторін конфлікту адресовано це звернення — росії чи Україні, невідомо.

"Позиція Мінська однозначна: треба зупинити загибель людей, негайно оголосити перемир'я і розпочинати переговори — що раніше, то краще", — заявив він.

Очільник МЗС Білорусі додав, що перемир'я має бути оголошене з дотриманням певних вимог. Білорусь хоче, щоб було введено заборону на переміщення та перегрупування військ з обох сторін, а також на перекидання зброї, боєприпасів, живої сили та техніки.

Чим зумовлена раптова заява МЗС Білорусі незрозуміло. Ймовірно, вона може бути пов'язана з планами контрнаступу ЗСУ, які широко обговорюються. У Білорусі могли злякатися наслідків, тому вирішили закликати сторони до мирного вирішення конфлікту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні заяви до Мінська літав голова міноборони росії сергій шойгу. Білоруський президент просив гаранти миру та безпеки для своєї країни від росії.