Странное срочное заявление: у Лукашенко призвали к перемирию в Украине

Вероятно, срочное заявление Беларуси связано с грядущим контрнаступлением ВСУ

Беларусь призывает прекратить боевые действия в Украине, объявить перемирие и начать переговоры.

Об этом сказано в заявлении Министра иностранных дел республики Беларусь Сергея Алейника во время выступления в рамках визита в Венгрию. Какой из сторон конфликта адресовано это обращение — россии или Украине, неизвестно.

"Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, немедленно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше", — заявил он.

Глава МИД Беларуси добавил, что перемирие должно быть объявлено с соблюдением определенных требований. Беларусь хочет, чтобы был введен запрет на перемещение и перегруппировку войск с обеих сторон, а также на переброску оружия, боеприпасов, живой силы и техники.

Чем обусловлено внезапное заявление МИД Беларуси также непонятно. Вероятно, оно может быть связано с с широко обсуждаемыми планами контрнаступления ВСУ. В Беларуси могли испугаться последствий, поэтому решили призвать стороны к мирному решению конфликта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне заявления в Минск летал глава минобороны россии сергей шойгу. Беларусский президент просил гаранти мира и безопасности для своей страны от россии.