лукашенко принимает шойгу в Минске: стало известно, о чем договариваются

лукашенко считает, что Европа "не выполняет договоренности о гарантиях безопасности"

Президент беларуси александр лукашенко провел встречу с российским министром обороны сергеем шойгу в Минске, во время которой просил у него "гарантии безопасности" для своей страны.

Как пишет белорусское издание "Белта", лукашенко начал жаловаться на то, что Запад якобы "не выполняет договоренности о гарантиях безопасности, которые предоставлялись в рамках Будапештского меморандума".

"Расставаясь после последних переговоров с владимиром владимировичем, мы договорились, что вы со специалистами приедете в Беларусь, и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Беларуси. Вы знаете, на ВГС я уже поднимал это вопрос. Но до этого мы обсудили этот вопрос с Владимиром Владимировичем", — сказал президент беларуси.

Также лукашенко обвинил страны Запада в том, что они якобы "растоптали все договоры, соглашения и заявления", когда начали вводить санкции против минска и москвы из-за войны в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лукашенко отреагировал настоящей истерикой на информацию, что Великобритания может поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Challenger 2. Однако в Офисе президента ему поспешили ответить и высмеять за его высказывания.