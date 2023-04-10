лукашенко принимает шойгу в Минске: стало известно, о чем договариваются
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лукашенко считает, что Европа "не выполняет договоренности о гарантиях безопасности"
Президент беларуси александр лукашенко провел встречу с российским министром обороны сергеем шойгу в Минске, во время которой просил у него "гарантии безопасности" для своей страны.
Как пишет белорусское издание "Белта", лукашенко начал жаловаться на то, что Запад якобы "не выполняет договоренности о гарантиях безопасности, которые предоставлялись в рамках Будапештского меморандума".
"Расставаясь после последних переговоров с владимиром владимировичем, мы договорились, что вы со специалистами приедете в Беларусь, и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Беларуси. Вы знаете, на ВГС я уже поднимал это вопрос. Но до этого мы обсудили этот вопрос с Владимиром Владимировичем", — сказал президент беларуси.
Также лукашенко обвинил страны Запада в том, что они якобы "растоптали все договоры, соглашения и заявления", когда начали вводить санкции против минска и москвы из-за войны в Украине.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лукашенко отреагировал настоящей истерикой на информацию, что Великобритания может поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Challenger 2. Однако в Офисе президента ему поспешили ответить и высмеять за его высказывания.