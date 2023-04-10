лукашенко приймає шойгу у Мінську: стало відомо, про що домовляються

лукашенко вважає, що Європа "не виконує домовленості щодо гарантій безпеки"

Президент білорусі олександр лукашенко провів зустріч із російським міністром оборони сергієм шойгу в Мінську, під час якої просив у нього "гарантії безпеки" для своєї країни.

Як пише білоруське видання " Белта ", лукашенко почав скаржитися на те, що Захід нібито "не виконує домовленості щодо гарантій безпеки, які надавалися в рамках Будапештського меморандуму".

"Прощаючись після останніх переговорів з володимиром володимировичем, ми домовилися, що ви з фахівцями приїдете до Білорусі, і ми сядемо з вами, обговоримо питання безпеки Білорусі. Ви знаєте, на ВДС я вже порушував це питання. Але до цього ми обговорили це питання з Володимиром Володимировичем", — сказав президент Білорусі.

Також лукашенко звинуватив країни Заходу в тому, що вони нібито "розтоптали всі договори, угоди та заяви", коли почали вводити санкції проти Мінська та москви через війну в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що лукашенко відреагував справжньою істерикою на інформацію, що Великобританія може поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном для танків Challenger 2. Проте в Офісі президента йому поспішили відповісти та висміяти за його висловлювання.