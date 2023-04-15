Семейная ссора? Президент Бразилии поразил предложением для Украины и россии

Бразилия не вводила санкций против россии, так как выступает за мирное урегулирование войны

США и другие страны должны прекратить "поощрять и поддерживать" войну в Украине. Союзники должны начать "говорить о мире", таким образом подтолкнув российского и украинского президентов к завершению "семейной ссоры", то есть войны.

Такое заявление сделал президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва после визита в Китай, передает The Guardian. По его словам, убедить двух президентов в прекращении войны в интересах всего мира.

"Соединенным Штатам необходимо прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский Союз должен начать говорить о мире", — заявил Лула журналистам в Пекине по завершении визита, где он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Лула прибыл в Китай, чтобы укрепить связи стран и подать сигнал всему миру, что Бразилия "вернулась на мировую арену в качестве ключевого игрока". Вместе с тем, страна пытается наладить более тесные связи и с США.

Также известно, что на сегодняшний день Бразилия, как и Китай, не вводила санкции против россии, так как позиционирует себя в качестве посредника для достижения мира между странами. Президент Луиз Инасио Лула да Силва назвал войну в Украине "семейной ссорой" и заявил, что мир должен набраться терпения.

"Важно иметь терпение для разговора с путиным и Зеленским. Но прежде всего необходимо убедить страны, которые поставляют оружие, поощряют войну, остановиться", — заявил Лула.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Беларуси призвали россию и Украину к перемирию. Глава МИД Республики заявил, что необходимо немедленно прекратить огонь и вернуться к мирным переговорам.