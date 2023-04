Не все удары по рф нужно согласовывать с США: эксперт указал на нюансы в слитых "планах наступления ВСУ"

Александр Коваленко посоветовал, как лучше противодействовать военным ИПСО рф против Украины в желтой прессе Штатов

Постоянные информационные вбросы в западной прессе относительно войны в Украине являются элементами пропаганды и выгодны только одной стороне. Противодействовать этому можно только двумя способами.

Об этом "Телеграфу" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя очередную сомнительную публикацию в издании CNN по мотивам каких-то "тайных документов" Пентагона.

Напомним, речь идет о якобы прослушивании кабинета президента Украины Владимира Зеленского, и что он якобы " предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области россии " с использованием беспилотных летательных аппаратов. Мол, после такого заявления США выразили нежелание предоставлять Украине ракетные комплексы большой дальности.

— Как оценить последнюю статью о якобы "прослушке" Зеленского?

— Сейчас мы наблюдаем большое количество странных таких сообщений во многих иностранных СМИ в формате определенных "сенсационных секретных" документов. Которые на самом деле таковыми не являются, а больше похожи на "подметные письма", которые очень любили использовать для дезорганизации и манипуляций советские спецслужбы, в частности КГБ.

Сегодня мы увидели некоторые материалы в The New York Times, что-то подобное ранее публиковало Times (о какой-то "спецоперации" ВСУ на Запорожской АЭС) и т.д. The New York Times опубликовало некий "план контрнаступления" ВСУ, а сейчас появилась и эта информация CNN о "прослушивании" Зеленского.

У меня такое впечатление, что источники (по типу какого-то "неназванного источника"), которые предоставляют информацию всем этим СМИ, создают дискредитирующую и дезорганизующую волну между Украиной и международными партнерами. Они пытаются подорвать стабильность наших отношений.

— С какой целью и кому выгодно?

— Когда задаешь вопрос, — "cui prodest", то есть "кому это выгодно", то понимаешь, кто может стоять за такой организацией. Потому что дезорганизация наших отношений с партнерами выгодна только россии.

Очень интересно, что именно в этих статьях (NYT, Times, CNN) мы видим, что нарративы очень похожи на те, которые долгое время использовала российская пропаганда.

Поэтому, на мой взгляд, это все такая себе масштабная информационно-психологическая спецоперация. Это — ИПСО, целью которой является именно дезорганизовать наши отношения с партнерами.

— В упомянутом материале CNN намекалось на якобы требования к Украине согласовывать с Вашингтоном удары по рф. Все-таки, должно ли украинское государство консультироваться и что-то согласовывать, в частности со Штатами?

— Например, если вспомнить ситуацию в Энгельсе, Украина официально не заявляла, что именно она наносила удар. У нас нет официального заявления на этот счет.

— США официально подтверждали право Украины наносить удары по украинской территории, в частности по Крыму. А как насчет ударов именно по территории россии?

— Есть нюанс. Мы согласовываем такие удары, когда используем оружие западного образца. Тогда это согласовывается. А когда речь идет, например, о применении какого-то оружия не иностранного происхождения, то никакого согласования не нужно.

— Как реагировать на постоянные фейки рф в западной печати, есть ли какое-то противодействие этому? Писать письма в западные редакции с жалобами, что ли?

— А что это изменит? Это ничего не изменит. Напомним, NYT в 30-х годах прошлого столетия публиковало статьи о том, что в Украине нет никакого Голодомора. За эти статьи они получали Пулитцеровскую премию. Хотя потом было доказано, что каждая такая статья — это просто копирайт советской пропаганды.

Фактически The New York Times информационно участвовали в оправдании уничтожения миллионов украинцев. Но от Пулитцеровской премии за это они не отказались. Поэтому какие к ним письма писать? Это что, люди, которые изменятся? Нет.

У них довольно давние контакты еще с советских времен именно с этой пропагандистской системой. Я ничему не удивляюсь. У них есть много и современных материалов, также нуждающихся в разъяснениях. Это же — на уровне желтой печати. Кто-то к этому изданию относится, как к уважаемому, кто-то — нет.

Главное — это критическое мышление и анализ ситуации. Потому что когда тебе говорят, что "срывается" контрнаступление, то как его можно сорвать этими документами, если та часть (которая правдивая) была в открытых источниках еще в конце февраля — начале марта этого года?! Это была открытая информация по расположению наших подразделений, размещению российских оккупационных войск вдоль линии столкновения. И вероятность тех или иных оборонительных или наступательных действий. Все это было в формате дискуссий месяц назад. Почему она тайная, если она была даже в нашем информационном пространстве?!

Они взяли открытую информацию, смешали там свои элементы пропаганды и слили через NYT. Чтобы интегрировать в западное информационное пространство для более широкой аудитории свои российские пропагандистские нарративы.

Поэтому только критическое мышление и понимание, что это за информация и с какой целью она распространяется, позволяет бороться с проявлениями вот этой непрофессиональной, мягко говоря, журналистики.

