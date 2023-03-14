Большое контрнаступление ВСУ: как россия пытается его сорвать, объяснил полковник

Роман Свитан рассказал "Телеграфу", какое мощное оружие против Украины и ВСУ сейчас применяет кремль

Боясь большого контрнаступления ВСУ, россия в рамках гибридной войны против Украины в последнее время существенно увеличила масштабы использования еще одного мощного оружия — информационного. В частности, кремль усилил свои информационно-психологические спецоперации и разнообразные вбросы в публичную плоскость, тратя на это десятки миллионов долларов.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, оценивая несколько пессимистическую публикацию в издании The Washington Post о якобы существенных проблемах украинских Сил обороны и их неготовности к весеннему наступлению на позиции оккупантов.

Отметим, в статье WP со ссылкой на неназванных украинских высокопоставленных чиновников и офицеров говорится: мол, реальные потери ВСУ за год активной фазы войны с рф якобы составили 120 тысяч бойцов (убитыми и ранеными); о будто бы падении морального духа украинских военных; плохой ротации; нехватке тяжелой техники, вооружения и опытных бойцов; и появлении сомнений у руководства государства относительно перспектив и успехов масштабного наступления Вооруженных сил для деоккупации Донбасса, а также Крыма.

Вместе с тем, как пишет газета, армия россии испытывает те же трудности, что и ВСУ, включая дефицит боеприпасов и обученного личного состава. "Более того, некоторые западные чиновники считают, что положение российской армии может быть хуже, чем украинской", — говорится в материале.

"Последние несколько недель центр информационно-психологических операций россии заряжен деньгами, и эти финансы он перебрасывает в известные издания для публикации статей, в которых источники информации не определены по типу "некие чиновники, пожелавшие остаться неназванными". То есть это — обезличенная информация, которая вбрасывается через СМИ, причем публикуется она и в уважаемых изданиях. Эти статьи там очень дорого стоят. Так, стоимость такого рода публикации составляет около 10 миллионов долларов, чтобы ее какое-то влиятельное издание напечатало. А после с той площадки подобный материал используется для разгона в информационном поле, которое мультиплицирует эту фейковую информацию", — объясняет эксперт.

По его словам, нужно скептически и критически воспринимать подобного рода информацию и не разгонять ее, "мы ведь таким образом ее мультиплицируем" в публичной плоскости, подыгрывая россии.

"Если нет прямого источника в публикации, уже надо насторожиться, — продолжает Роман Свитан. — Например, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал то или иное. После этого — все вопросы к Данилову: где он, к слову, взял информацию о том, что украинцы начинают думать о мирных переговорах с рф. То есть, конкретно он лично. Когда такие вопросы задаются людям (чиновникам или лицам, наделенных властью), тогда в этом действительно есть смысл. А все обезличенное — в чистом виде вброс. И очень хорошо проплаченный. Миллионы долларов берет любое такое авторитетное издание, ведь весь смысл изданий — продаваться".

Полковник ВСУ добавил, что сейчас россияне не жалеют столь больших денег на подобные ИПСО, ведь "финансы у них есть, поскольку средства получены от тех же американцев и европейцев за нефтедоллары, которые потом возвращаются обратно на Запад такими вот информационными вбросами".

"Следовательно, ради справедливости можно ставить вопрос перед газетами, чтобы они открыли, кто же такую информацию передал медийщикам… Однозначно любого наступления враг будет бояться, если знает, что оно будет. Поэтому и включается механизм противодействия, а также снижения боевой активности противника, в информационном поле также. Речь идет о негативе, который забрасывается специально", — объясняет он.

Эксперт также среди опасных инструментов кремлевских ИПСО назвал всяческого рода проплаченные социологические опросы в рф, манипулятивными результатами которых порой опрометчиво оперируют некоторые украинские политики и чиновники, даже высокого уровня. Таким образом происходит определенная публичная легализация такой искаженной прокремлевской информации в отечественном инфопространстве и за рубежом.

Примечательно, что вслед за упомянутой публикацией в WP материалы с почти идентичными заголовками удивительным образом массово начали появляться на российских пропагандистских сайтах.

Напомним, ранее политолог Александр Палий, комментируя информационные фейки россии в контексте подрывов "Северных потоков", отмечал "Телеграфу", что кремль продолжает использовать западные медиа для распространения своих нарративов, и делает это за деньги.

Как сообщалось, союзники Украины тем временем очень активно готовят нашу страну к контрнаступлению. Нам передают тяжелую технику, которая будет очень полезна в наступлении.

Также "Телеграф" писал, как погода в Украине повлияет на весеннее контрнаступление ВСУ. По словам заместителя начальника военной разведки Украины Вадима Скибицкого, весна и начало лета 2023 года будут решающими в противостоянии оккупационным войскам россии.

Для справки:

"The Washington Post" (дословно рус. — "Вашингтонская почта") — американская газета, издаваемая в городе Вашингтоне. Самая крупная газета столицы Соединенных Штатов Америки. Она также входит в число самых старых. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу.