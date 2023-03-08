Зачем путин взорвал "Северные потоки"? Политолог объяснил безумный, но сознательный мотив диктатора

Александр Палий оценил "Телеграфу" происхождение последних антиукраинских фейков на Западе

Сообщения в некоторых западных СМИ относительно якобы причастности какой-то проукраинской диверсионной группы к взрывам на "Северных потоках" могут быть сознательным вбросом кремля, чтобы отвести от него подозрения в этой диверсии. Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог Александр Палий.

Напомним, в совместном расследовании немецких журналистов изданий ARD, Kontraste, SWR и Zeit говорится, что якобы следователям Германии удалось установить судно, с которого будто бы была сброшена взрывчатка. Речь идет о яхте, которая якобы принадлежит польской компании, и которой вероятно владеют двое украинцев.

"До окончания расследования неизвестно, для чего это делается. Но мне, честно говоря, кажется, что для Украины такая цель была бы абсолютно легитимной. Однако у меня есть сомнения в том, что какие-то украинские частные лица могли иметь такие серьезные ресурсы — нанимать яхту, иметь подводное оборудование и так далее. Не знаю, какой в этом смысл (обвинять украинцев. — Авт.). Возможно, какая-то информация появляется от следствия. Но это все не очень похоже на реальность", — говорит эксперт.

Вместе с тем политолог напомнил ситуацию с терактом россиян против "Боинга" рейса МН17 на Донбассе в 2014 году. Тогда кремль через подконтрольные СМИ и на Западе распространял различные версии, обвиняя Украину в крушении лайнера, чтобы скрыть свою причастность. Но в итоге это так и не сработало.

"Не исключаю такого и в этой ситуации, – объясняет Палий. – Потому что кремль всегда имел доступ к размещению информации в западных медиа. Он просто это за деньги делал, а такая практика была еще и в советские времена, и потом. То есть это достаточная такое обычное дело для россии. Поэтому исключать то, что россия пытается перевести стрелку, мы тоже не можем".

Он также добавил, что была бы интересна история, если бы подрыв газопроводов "Северный поток-1" и СП-2 совершил кто-то из украинцев, "но честно говоря, вряд ли с такими ресурсами кто-то из частных украинских лиц мог бы такое сделать".

"Сейчас кремль хочет от себя отвести вину. Потому что все начали подозревать, что это сделал именно кремль, и это было намеренно. У кремля была специальная цель, в частности путина. Она заключалась в том, чтобы полностью оборвать возможность возвращения к нормальности. Он фактически всю свою российскую элиту этим движением загонял в стойло. Ту элиту, которая говорила, давайте вернемся (к диалогу с Западом. — Авт.), вот деньги пойдут через этот "поток", давайте вернемся к нормальности, отведем войска из Украины и будем торговать. И фактически взорвать газопровод было в интересах путина, чтобы нейтрализовать это лобби внутри россии, которое выступало с позиции мощных финансовых интересов, и соответственно, имело для этого аргументы. То есть, это похоже не то что бы на такой сумасшедший шаг, но он сделан с достаточно сознательным расчетом. Он навредит россии, однако самому путину он в принципе будет полезен. Поэтому у меня было мало сомнений, что именно россия за этим стоит", — заключает Александр Палий.

Как сообщалось, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не имеет никакого отношения к этим взрывам. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал конспирологией вброс о якобы украинском следе в деле "Северных потоков".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в сентябре 2022 года на трубопроводе "Северный поток-1" произошла утечка газа, а через некоторое время аналогичная ситуация произошла на соседнем трубопроводе "Северный поток-2". В ночь на 26 сентября на одной из нитей "Северного потока-2" резко упало давление со 105 до 7 бар. Причиной тому стала дыра в трубе. Происшествие случилось в датской экономической зоне к юго-востоку от острова Борнхольм.