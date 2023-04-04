Маляр рассказала о новой российской ИПСО: "враг усложнил свою технологию"

Россияне по-прежнему пытаются запугать украинцев, используя заезженную тему

Каждую весну и осень, еще задолго до начала полномасштабного вторжения, россия запускала информационную кампанию по темам повесток и призыва в армию. Однако сейчас враг усложнил свою ИПСО и добавил туда новые детали.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, таким образом россия хочет дискредитировать и сорвать работу ТЦК СП (бывших военкоматов).

Обычно российская пропаганда раскручивала какую-нибудь историю, в которой повестку выписали инвалиду, умершему или ветерану Второй мировой. Герой всегда разный, но главное тут суть, которая абсурдна. Также россияне часто публиковали "какой-нибудь дикий текст" повестки или анкеты призывника, а украинская сторона это регулярно опровергала.

Сейчас же оккупанты усложнили свою технологию. В вымышленные истории они добавляют удивительные места, где вручают повестки, и придумывают "волны" мобилизации. Цель одна — сорвать работу ТЦК СП, а также дискредитировать этот орган в глазах украинцев.

Пропагандисты пытаются манипулировать на двух вещах, отмечает Анна Маляр: страх получения повестки и формирование общественного осуждения для работы ТЦК СП.

"Но после широкомасштабного вторжения этими ИПСО трудно на что-то или на кого повлиять. Ибо перепугать повестками после всего, что мы прошли за этот год, — трудно. На кону – государство, и все это понимают. Что касается осуждения работы ТЦК СП. Мы должны понимать несколько вещей", — подчеркнула Анна Маляр.

По ее словам, необходимо запомнить, что ТЦК СП выполняют сегодня стратегически важную для обороны государства задачу. А также, там работают живые люди, и они могут ошибиться или даже что-то нарушить.

"В таких случаях следует действовать правовым путем. И главное, не стоит делать из таких случаев сенсацию и громкие заголовки. Просто обратитесь к самим ТЦК СП", — подытожила замминистра.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия начала информатаку по теме сдачи Бахмута. У врага есть три основных вида манипуляции фактами, которые он использует.