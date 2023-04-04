Маляр розповіла про нову російську ІПСО: "ворог ускладнив свою технологію"

Росіяни, як і раніше, намагаються залякати українців, використовуючи заїжджену тему

Щовесни та щоосені, ще задовго до початку повномасштабного вторгнення, росія запускала інформаційну кампанію з тем повісток та призову до армії. Однак зараз ворог ускладнив свою ІПСО та додав туди нові деталі.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, таким чином росія хоче дискредитувати та зірвати роботу ТЦК СП (колишніх військкоматів).

Зазвичай російська пропаганда розкручувала якусь історію, в якій повістку виписали інвалідові, померлому або ветерану Другої світової. Герой завжди різний, але головне тут абсурдна суть. Також росіяни часто публікували "якийсь дикий текст" повістки чи анкети призовника, а українська сторона це регулярно спростовувала.

Нині ж окупанти ускладнили свою технологію. У вигадані історії вони додають дивовижні місця, де вручають повістки, і вигадують "хвилі" мобілізації. Ціль одна — зірвати роботу ТЦК СП, а також дискредитувати цей орган в очах українців.

Пропагандисти намагаються маніпулювати двома речами, зазначає Ганна Маляр: страх отримання повістки та формування громадського засудження для роботи ТЦК СП.

"Але після широкомасштабного вторгнення цими ІПСО важко на щось чи на когось вплинути. Бо налякати повістками після всього, що ми пройшли за цей рік, — важко. На кону – держава, і всі це розуміють. Щодо засудження роботи ТЦК СП. Ми повинні розуміти кілька речей", — наголосила Ганна Маляр.

За її словами, необхідно запам’ятати, що ТЦК СП виконують сьогодні стратегічно важливе для оборони держави завдання. А також там працюють живі люди, і вони можуть помилитися або навіть щось порушити.

"У таких випадках слід діяти правовим шляхом. І головне, не варто робити з таких випадків сенсацію та гучні заголовки. Просто зверніться до самих ТЦК СП", — підсумувала заступник міністра.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія розпочала інформатаку на тему здачі Бахмута. Ворог має три основні види маніпуляції фактами, які він використовує.