Штурм Бахмута: росія почала інформатаку, Маляр назвала три види фейків

Пропагандисти намагаються посіяти паніку серед українців і роблять неправдиві заяви про оборону Бахмута

Російська пропаганда активізувалася на тлі штурму Бахмута. Вона намагається переконати суспільство в тому, що місто не має жодного стратегічного значення, а його оборона є виключно політичним рішенням.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, росіяни намагаються запустити кілька хибних наративів, щоб посіяти паніку серед українців та знизити бойовий дух ЗСУ.

Ворог намагається дискредитувати українське військове командування східного напрямку. У мережу почали частіше викладати фейкові документи нібито зі штабу на сході України. Також російські пропагандисти намагаються навіяти, що їхня армія "сильніша" за українську, і їм відомі всі плани щодо Бахмута як з боку українського командування, так і російського.

Ще однією з хибних заяв є переконання в тому, що начебто Бахмут не має стратегічного значення, і його оборона це нібито політичне рішення.

"Це не так. Військові не раз пояснювали значення та завдання оборони Бахмута. Рішення про ведення бойових дій приймає вище військове керівництво", — підкреслила Ганна Маляр.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому Бахмут може стати пасткою для росіян. Місто розташоване в низовині, а довкола є висоти, на яких вже облаштовані додаткові позиції ЗСУ.