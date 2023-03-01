Чому Бахмут може стати пасткою для росії: експерт вказав на важливу деталь

Валерій Рябих оцінив "Телеграфу" ризик захоплення міста та можливого відступу ЗСУ

Попри важку ситуацію на Бахмутському напрямку через наступ росії, українські військові продовжують тримати оборону. Втім, навіть за умови захоплення міста окупантами, надзвичайної стратегічної переваги для рф це не матиме та не вплине кардинально на подальший хід війни. Більше того, окупанти можуть потрапити в Бахмуті у незручну пастку.

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Зазначимо, раніше радник президента Олександр Роднянський припускав, що Збройні сили України можуть відступити з Бахмуту.

"Якщо подивитися на заяви наших військових та на фізико-географічні особливості місцевості, слід сказати, що сам Бахмут не має якогось стратегічного значення в тому плані, що його взяття окупантами зможе мати вирішальну перемогу для створення там плацдарму для подальшого наступу рф. По великому рахунку, Бахмут є доволі незручним для утримання українськими військами, а ще більше буде незручним для утримання окупантами", — каже Рябих.

Експерт пояснив, якщо поглянути на географічне положення, саме місто знаходиться в низовині, а його оточують превалюючі висоти, "і наскільки можна судити з тих заяв командирів і високого, і нижчого рівнів, у разі, якщо буде відхід українських військ, ЗСУ відходитимуть на завчасно підготовлені позиції".

"З тактичної точки зору це забезпечать кращі умови для ведення оборонних дій Збройними силами України, — зазначає він.

Валерій Рябих також підкреслив, що українські сили вже давно готові "до різних військових дій і прийняття військових рішень (саме військового характеру, не політичного), що стосується утримання чи не утримання Бахмуту".

"Але вчора заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що туди ЗСУ перекинули підкріплення", — наголошує експерт, підкреслюючи, що битва за Бахмут ще не завершена.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський визнавав, що найскладнішими і найгарячішими точками на сьогодні залишаються Бахмутський і Вугледарський напрямки. Але українські воїни продовжують бити окупантів і завдавати їм максимальних втрат.

Нагадаємо, "Телеграф" також писав про те, що у ЗСУ розповідали, за якої умови українські військові покинуть Бахмут. Однак поки що про відступ наших захисників не йдеться.