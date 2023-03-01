ЗСУ можуть відступити з Бахмута: у Зеленського пояснили, коли і чому

Військове керівництво працює над кількома варіантами подальшого розвитку подій на Бахмутському напрямку

Місто-фортеця Бахмут, яке тримає серйозну оборону проти росіян уже кілька місяців, залишається одним із найбільш гарячих напрямків фронту. Попри те, що військові продовжують боротися навіть у дуже складних умовах, варіант із їхнім тактичним відступом все одно лишається. За словами радника президента Олександра Роднянського, керівництво ЗСУ наразі зважує всі наявні варіанти майбутнього розвитку подій на фронті.

Про це він заявив в ефірі телеканалу CNN, коментуючи ситуацію із боями на Донбасі. Роднянський підкреслює, що росія кинула на Бахмутський напрямок величезну кількість ресурсів. Зокрема, мова і про ПВК "Вагнер", частина найманців з якої є "добре навченими та вельми досвідченими".

"Наші військові, очевидно, збираються зважити всі варіанти, — підкреслив радник. — Поки що вони утримують місто, але, якщо знадобиться, вони стратегічно відступлять — тому що ми не збираємося жертвувати всіма нашими людьми просто так".

При цьому він додав, що рішення про ймовірне виведення підрозділів ЗСУ із Бахмута не прийняте, оборона міста триває. Також Олександр Роднянський наголосив, що навіть коли українським захисникам доведеться полишити свої позиції, одразу різко росіянам просунутися не вдасться — райони поблизу міста серйозно укріплені.

"Не сумнівайтеся, наші контрнаступи скоро будуть", — наостанок зазначив радник Зеленського, говорячи про найближчі плани ЗСУ.

Цілком імовірно, що такому розвитку подій сприятиме надходження західного озброєння, в тому числі важкого. При цьому російські пропагандисти вже заявили, що поблизу Бахмута були помічені перші танки Leopard 2. Офіційного підтвердження від українського військового керівництва не надходило, але якщо це виявиться правдою, то наші хлопці й дівчата на цьому напрямку матимуть можливість дихати трохи вільніше.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто взагалі стоїть за прийняттям рішень щодо продовження оборони Бахмута. Ситуацію прояснив нардеп Роман Костенко, один із небагатьох народних обранців, хто пішов воювати під час повномасштабної війни.