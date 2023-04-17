"Столько, сколько потребуется": президент Италии объяснил, почему нужно помогать Украине

Если Украина лишится поддержки, агрессия россии может расшириться

Президент Италии Серджио Маттарелла заявил, что союзники не должны прекращать помощь Украине, в противном случае агрессия россии может только усилиться. К слову, премьер-министр страны Джорджия Мелони не так давно очень эмоционально объяснила коллегам, зачем Италия помогает Украине в войне.

Итальянский президент призывает страны-союзники не уменьшать и тем более не останавливает военную помощь Украине, передает Polske Radio. Если Украина проиграет, то ситуация ухудшится во всем мире.

Серджио Маттарелла подчеркнул, что итальянцы шокированы зверствами российской армии, вероятно намекая на недавнее видео с казнью украинского военнопленного. Из-за этого, в том числе, военная помощь Украине не должна прекращаться.

"Если бы Украина была оставлена на милость российской агрессии, последовали бы новые нападения. Ситуация в мире ухудшилась бы, но Украина имеет право на солидарность, и мы полностью гарантируем ее на столько, сколько потребуется, во всех отношениях. Также потому, что мы все потрясены некоторыми жестокими действиями российских вооруженных сил", — заявил он.

Итальянский президент добавил, что на карту в российско-украинской войне поставлены ценности свободы и демократии. Это именно те ценности, для защиты которых и создавался Европейский союз.

Его коллега президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва наоборот призвал США и ЕС прекратить поддерживать Украину, чтобы усадить Зеленского и путина за стол переговоров. Саму же войну он назвал "семейной ссорой".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что страны G7 намерены продолжить поддержку Украины. Но некоторые члены организации наоборот обвиняют в затягивании войны.