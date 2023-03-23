"Какой язык красивый": антипутинское выступление премьера Италии восхитило украинцев (видео)

Если Италия прекратит поддержку Украины, то она признает этим законность вторжения россии и аннексию территорий

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сделала сильное заявление о попытках умиротворить россию через территориальные уступки со стороны Украины. По ее словам, Италия не может прекратить поддержку Украины, так как это будет означать "предательство позиций".

Об этом Джорджия Мелони эмоционально заявила во время выступления в Сенате в среду. Она практически накричала на депутатов, объясняя им почему поддержка Украины в интересах Италии. Видео опубликовано на YouTube-канале "Европейской правды".

Депутат от партии "Движение 5 звезд" Элиза Скутелли подняла вопрос о возможности прекращения помощи Украине, но премьер-министр дала ей понять, что этого не будет. И говорить "хватит" нужно путину, который начал войну, а не итальянскому правительству. Кстати, для этой партии характерны популизм и отчасти евроскептицизм, а также приверженность россии и ее диктатору владимиру путину.

"А может, госпожа депутат, вы скажете это путину? Я удивлена, что вы говорите это нам. Почему? Это же, наверное, является предательством нашей позиции. Потому что это означает, что мы одобряем вторжение в Украину. Потому что если мы остановимся — то мы даем согласие, давайте называть вещи своими именами, мы одобряем вторжение в Украину!" — подчеркнула итальянский премьер.

Она добавила, что не является лицемерной, чтобы путать или подменять понятия "вторжение" и "мир". В то же время поддержка Украины не означает прекращение работы над мирным планом. Мелони подчеркнула, что войны никто не хотел и не хочет, но ситуация намного сложнее, чем рассказывает российская пропаганда. Но чтобы Украина села за стол переговоров с россией, нужно чтобы агрессор вывел свои войска и прекратил стрельбу.

"Считаете ли вы, что нужно отдавать Москве территории, которые она оккупировала и на которых она провела "референдум" о самоопределении? Или нет? Вот то, что я хотела бы услышать, если мы всерьез говорим о мире. Иначе вы делаете пропаганду ценой суверенной нации, свободного народа и международного права, и это безответственно", — подытожила итальянский премьер.

Видео выступления разлетелось по сети и в комментариях все восхитились Джорджией Мелони:

Какой язык красивый, удивительный.

Дай боже здоровье этой женщине.

Какая женщина, какой напор.

Да что сказать: даже я когда слушал испугался, а это явно не мне адресовано.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Венгрии наоборот заговорили о том, что не будут поддерживать Украину, в частности в ее стремлении скорее стать членом ЕС и НАТО. Это будет продолжаться до тех пор, пока наша страна не выполнит требование касательно диаспоры венгров в Украине.