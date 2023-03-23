"Яка мова красива": антипутінський виступ прем’єрки Італії викликав захоплення в українців (відео)

Якщо Італія припинить підтримку України, то вона визнає цим законність вторгнення росії та анексію територій

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні зробила сильну заяву про спроби утихомирити росію через територіальні поступки з боку України. За її словами, Італія не може припинити підтримку України, оскільки це означатиме "зраду позицій".

Про це Джорджія Мелоні емоційно заявила під час виступу у Сенаті у середу. Вона практично накричала на депутатів, пояснюючи їм чому підтримка України на користь Італії. Відео опубліковано на YouTube-каналі "Європейської правди".

Депутат від партії "Рух 5 зірок" Еліза Скутеллі порушила питання щодо можливості припинення допомоги Україні, але прем’єр-міністр дала їй зрозуміти, що цього не буде. І говорити "досить" треба путіну, який розпочав війну, а не італійському уряду. До речі, для цієї партії характерні популізм і частково євроскептицизм, а також прихильність до росії і її диктатора володимира путіна

"А може, пані депутате, ви скажете це путіну? Я здивована, що ви кажете це нам. Чому? Це ж, напевно, є зрадою нашої позиції. Тому що це означає, що ми схвалюємо вторгнення в Україну. Тому що якщо ми зупинимося — то ми даємо згоду, давайте називати речі своїми іменами, ми схвалюємо вторгнення в Україну!" — наголосила італійська прем’єрка.

Вона додала, що не є лицемірною, щоб плутати чи підміняти поняття "вторгнення" та "мир". Водночас, підтримка України не означає припинення роботи над мирним планом. Мелоні наголосила, що війни ніхто не хотів і не хоче, але ситуація набагато складніша, ніж розповідає російська пропаганда. Але щоб Україна сіла за стіл переговорів із росією, потрібно, щоб агресор вивів свої війська та припинив стрілянину.

"Чи вважаєте ви, що потрібно віддавати Москві території, які вона окупувала і на яких вона провела "референдум" про самовизначення? Чи ні? Ось те, що я хотіла б почути, якщо ми всерйоз говоримо про мир. Інакше ви робите пропаганду ціною суверенної нації, вільного народу та міжнародного права, і це безвідповідально", — підсумувала італійська прем’єрка.

Відео виступи розлетілося по мережі і в коментарях всі захопилися Джорджією Мелоні:

Яка мова гарна, дивовижна.

Дай боже здоров’я цій жінці.

Яка жінка, який натиск.

Та що сказати: навіть я колись слухав злякався, а це явно не мені адресовано.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Угорщині навпаки заговорили про те, що не підтримуватимуть Україну, зокрема у її прагненні скоріше стати членом ЄС та НАТО. Це продовжуватиметься доти, доки наша країна не виконає вимогу щодо діаспори угорців в Україні.