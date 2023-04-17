Буде не контрнаступ, а наступ ЗСУ: полковник пояснив, чим ситуація схожа на Другу світову

Інформаційний галас навколо нинішнього контрнаступу дуже схожий на ситуацію під час Другої світової війни

Контрнаступ ЗСУ нібито запланований на 30 квітня — ця дата стала відомою після витоку даних Пентагону. Однак називати операцію, що готується, контрнаступом неправильно — потрібно використовувати термін наступ.

Таку думку висловив військовий експерт та полковник запасу Сергій Грабський в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу". Він також провів паралель між нинішньою ІПСО та спробами дезінформації ворога під час війни у Нормандії.

За словами Грабського, контрнаступ є чимось тактичним і має на меті зупинити супротивника ударом у відповідь і відігнати його на попередні позиції. Для України це не актуально — відганяти росіян на позиції до 24 лютого ніхто не буде, ЗСУ мають намір звільняти всю територію України, включаючи Донбас та Крим.

"Нам це не підходить. Тому слід говорити про майбутні наступальні дії українських сил оборони", — підкреслив військовий експерт.

Також він порівняв інформаційно-психологічну кампанію, яка проводиться зараз і під час висадки союзників у Нормандії. За словами Грабського, вони ідентичні.

"Говорячи про підготовку цих же дій, ми спостерігаємо абсолютно передбачувану інформаційно-психологічну кампанію, яка завжди є складовою як гібридної війни, так і будь-якої наступальної операції, починаючи приблизно з середини ХХ століття. Це стосувалося тієї ж висадки військ союзників у Нормандії під час Другої світової війни. Було очевидно, що висаджуватимуться у Франції. Але навколо цього створився такий інформаційний шум, робилися такі "вкидання", що вони лише напускали туман щодо часу та місця висадки. Схожа ситуація зараз і у нас", — зазначив полковник запасу.

Детальніше про бої, що готуються за Україну, читайте в матеріалі: "Що вже показала "битва за Донбас" і навіщо галас навколо українського наступу: полковник ЗСУ дав відповіді" .

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес оцінив потенціал українського контрнаступу. Якщо операція піде за планом, то окупанти можуть самі втекти з Криму і покинуть Донбас.