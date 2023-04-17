У "документах Пентагону" знайшли дату початку контрнаступу ЗСУ

У Сполучених Штатах Америки очікують, що Збройні сили України розпочнуть свій потужний контрнаступ вже 30 квітня. Саме ця дата була вказана у "злитих" у Мережу секретних документах Пентагону.

Як пише Newsweek, у документах йдеться про те, що підтримка, обіцяна Пентагоном, вже направляється до України перед контрнаступом ЗСУ, старт якого заплановано на кінець квітня.

Водночас, посилаючись на джерела розвідувальної спільноти, журналісти зазначають, що злиті у Мережу секретні відомості, в яких вказана остаточна дата українського наступу базуються на перехопленні телефонних розмов і, ймовірніше за все, є "справжнім секретом", а не фейком.

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