Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони зробили гучну заяву — у росіян уже паніка

ЗСУ на сьогодні не готують щось одне у якомусь конкретному напрямку

Контрнаступ Збройних сил України є величезним комплексом дій та заходів, які здійснюють наші військові. А тому їхні активні штурмові дії у Бахмуті, Мар’їнці, на Авдіївському, Лиманському напрямках фронту також можна вважати елементами контрнаступу.

Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила сьогодні, 19 квітня, у ефірі телемарафону.

Зводити поняття контрнаступу до якихось конкретних активних наступальних дій буде неправильним, оскільки йдеться про стратегічну мету наших військових звільнити всі наші території та зупинити наступальні дії противника.

"Тому говорити вузько про контрнаступ — некоректно. Це величезний комплекс дій та заходів, які здійснюють ЗСУ. Це насамперед підготовка людей до комплексу дій — і до оборонних, і до наступальних. Але все разом, якщо ми говоримо про нашу стратегічну мету, це можна назвати заходами контрнаступних дій", — зазначила Маляр.

За її словами, вони включають підготовку резерву, людей, техніки, формування тактики, що складається з декількох варіантів плану. Одного варіанта бути не може, тому що ворог також це все враховує. Такі рішення ухвалюються у дуже короткий строк, не даючи шансу противникові відреагувати.

"Ви повинні розуміти, що ВСУ на сьогодні не готують щось одне в якомусь конкретному напрямі, а треба розуміти, що ВСУ щодня готуються до повного звільнення наших територій, а не лише до контрнаступу...", — підсумувала Ганна Маляр.

Тим часом у росії вже починається справжня паніка. Відомий у рф "військкор" владислав поздняков у своєму Telegram-каналі вже попереджає, що "по всій лінії фронту починаються рухи".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Держдеп США оцінив ймовірність успіху контрнаступу ЗСУ. Один із чиновників заявив, що Україна все ще може здивувати.