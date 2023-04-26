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"Буде випалена пустеля... У москві вбиватимуть один одного на вулицях": у мережу злили розмову двох великих бізнесменів з рф

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Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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У мережі виявилася розмова нібито Романа Троценка та Миколи Матушевського Новина оновлена 26 квітня 2023, 10:22
У мережі виявилася розмова нібито Романа Троценка та Миколи Матушевського. Фото Скріншот відео

Бізнесмен заявив, що це фейковий запис розмови, але водночас про його справжність говорить одразу кілька фактів

Після скандальної розмови Йосипа Пригожина і бізнесмена Фархада Ахмедова, котра потрапила в мережу, шуму наробила злита розмова російського бізнесмена Миколи Матушевського і мільярдера Романа Троценка. Вони обговорювали відпочинок на Балі, особисті справи, а потім перейшли до війни в Україні та ситуації у росії. У розмові прозвучала фраза: "росія, яку ми так щиро любимо, опинилася в лапах якихось му*ил".

Так, "Система" (розслідувальний проект "Настоящего Времени" та "Радіо Свобода") отримала посилання на аудіозапис розмови ймовірно мільярдера Романа Троценка. Його співрозмовник не був зазначений у листі, однак із розмови випливає, що ним може бути бізнесмен Микола Матушевський. Відповідний аудіозапис розмови було опубліковано на Youtube-каналі "Настоящего Времени".

Роман Троценко є ексрадником президента "Роснефти" Ігоря Сечіна, одного з відносно близьких до владимира путіна бізнесменів. Микола Матушевський — тзасновник московського дизайн-заводу "Флакон". Останній, до речі, нерідко публікував у соцмережах відео з протестів у москві 2021 року.

Діалог між, ймовірно, Троценком і Матушевським відбувся на початку січня 2023 року. Вони обговорюють переїзд на Балі й те, як в росії було важко жити. Потім у ході розмови вони обговорюють, що росія опинилася в неправильних руках і нічого хорошого це не приведе.

"На жаль, росія, яку ми так щиро любимо, опинилася в лапах якихось му*іл… Які сповідують… якісь дивні композиції… ХІХ століття. Це нічим добрим не може закінчитися, це закінчиться пеклом… Люди вбиватимуть один одного на вулицях москви", — сказав Роман.

Далі він сказав своєму співрозмовнику наступне: "Як може жити й розвиватися країна, де єдиною ідеологією є заробляння бабок і утримання влади однією групою людей? Жодної ж концепції "далі" немає. Вони помруть, [блін], в якийсь момент часу і не залишать за собою нічого. Це просто буде випалена пустеля. У відповідь на це Микола лише зітхнув.

Журналісти "Системи" зв’язалися з Матушевським і поставили питання про злиту розмову. Однак він своєю чергою заявив, що запис фейковий і, ймовірно, є чиїмось жартом. За словами бізнесмена, востаннє він спілкувався з Троценком у 2022 році, і тему політики вони не обговорювали.

Зазначається, що відносно того, що запис може бути справжнім, кажуть одразу кілька фактів. По-перше, Матушевський у розмові каже, що він зараз на Балі, а цей факт підтверджують фотографії у його соціальних мережах. По-друге, номер телефону, з якого, ймовірно, дзвонив Роман, відповідає номеру Троценка, що є у розпорядженні редакції. По-третє, Микола неодноразово говорить у розмові про проекти "Флакону", яким володів до 2021 року. Однак офіційно справжність цього аудіозапису ніхто не підтвердив.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навесні 2023 року в мережу було злито розмову російського музичного продюсера Йосипа Пригожина (чоловік співачки Валерії) та бізнесмена Фархада Ахмедова, в якому вони разом критикують війну в Україні, а також російську владу. Колишній український переговорник Сергій Гармаш висловив свою думку щодо шуму розмови, що наробив, і заявив, що російська еліта не зможе вплинути на ситуацію в росії й на це є низка певних причин.

Теги:
#Росія #Скандал #Мільярдер #Бізнесмен #Розмова