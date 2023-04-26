"Буде випалена пустеля... У москві вбиватимуть один одного на вулицях": у мережу злили розмову двох великих бізнесменів з рф

Бізнесмен заявив, що це фейковий запис розмови, але водночас про його справжність говорить одразу кілька фактів

Після скандальної розмови Йосипа Пригожина і бізнесмена Фархада Ахмедова, котра потрапила в мережу, шуму наробила злита розмова російського бізнесмена Миколи Матушевського і мільярдера Романа Троценка. Вони обговорювали відпочинок на Балі, особисті справи, а потім перейшли до війни в Україні та ситуації у росії. У розмові прозвучала фраза: "росія, яку ми так щиро любимо, опинилася в лапах якихось му*ил".

Так, "Система" (розслідувальний проект "Настоящего Времени" та "Радіо Свобода") отримала посилання на аудіозапис розмови ймовірно мільярдера Романа Троценка. Його співрозмовник не був зазначений у листі, однак із розмови випливає, що ним може бути бізнесмен Микола Матушевський. Відповідний аудіозапис розмови було опубліковано на Youtube-каналі "Настоящего Времени".

Роман Троценко є ексрадником президента "Роснефти" Ігоря Сечіна, одного з відносно близьких до владимира путіна бізнесменів. Микола Матушевський — тзасновник московського дизайн-заводу "Флакон". Останній, до речі, нерідко публікував у соцмережах відео з протестів у москві 2021 року.

Діалог між, ймовірно, Троценком і Матушевським відбувся на початку січня 2023 року. Вони обговорюють переїзд на Балі й те, як в росії було важко жити. Потім у ході розмови вони обговорюють, що росія опинилася в неправильних руках і нічого хорошого це не приведе.

"На жаль, росія, яку ми так щиро любимо, опинилася в лапах якихось му*іл… Які сповідують… якісь дивні композиції… ХІХ століття. Це нічим добрим не може закінчитися, це закінчиться пеклом… Люди вбиватимуть один одного на вулицях москви", — сказав Роман.

Далі він сказав своєму співрозмовнику наступне: "Як може жити й розвиватися країна, де єдиною ідеологією є заробляння бабок і утримання влади однією групою людей? Жодної ж концепції "далі" немає. Вони помруть, [блін], в якийсь момент часу і не залишать за собою нічого. Це просто буде випалена пустеля. У відповідь на це Микола лише зітхнув.

Журналісти "Системи" зв’язалися з Матушевським і поставили питання про злиту розмову. Однак він своєю чергою заявив, що запис фейковий і, ймовірно, є чиїмось жартом. За словами бізнесмена, востаннє він спілкувався з Троценком у 2022 році, і тему політики вони не обговорювали.

Зазначається, що відносно того, що запис може бути справжнім, кажуть одразу кілька фактів. По-перше, Матушевський у розмові каже, що він зараз на Балі, а цей факт підтверджують фотографії у його соціальних мережах. По-друге, номер телефону, з якого, ймовірно, дзвонив Роман, відповідає номеру Троценка, що є у розпорядженні редакції. По-третє, Микола неодноразово говорить у розмові про проекти "Флакону", яким володів до 2021 року. Однак офіційно справжність цього аудіозапису ніхто не підтвердив.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навесні 2023 року в мережу було злито розмову російського музичного продюсера Йосипа Пригожина (чоловік співачки Валерії) та бізнесмена Фархада Ахмедова, в якому вони разом критикують війну в Україні, а також російську владу. Колишній український переговорник Сергій Гармаш висловив свою думку щодо шуму розмови, що наробив, і заявив, що російська еліта не зможе вплинути на ситуацію в росії й на це є низка певних причин.