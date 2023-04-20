Росіяни злили в мережу "секретну" розмову НАТОвців в Україні: смішніша за будь-яку комедію (відео)

У цих переговорах між двома нібито солдатами зібрано всі "вершки" російської пропаганди

Росіяни вирішили і далі ганьбитися своїми безглуздими фейками. Мабуть, історія з перевтіленням в українців їм так сподобалася, що вони вирішили піти далі і приміряти на собі "шкуру" вже американців. Щоправда, викрити горе-акторів на брехні виявилося набагато легше, аніж у минулій історії.

Так, у російських пабліках стрімко просувається аудіозапис, на якому, як стверджують автори публікацій, зафільмована "таємна" розмова військ НАТО. У цих переговорах між двома нібито солдатами зібрано всі "вершки" російської пропаганди. Наївний російський обиватель може почути у цьому фейку, що НАТО воює в Україні, що українці без Заходу "нічого не можуть самі" і навіть погрози розправи.

Втім, будь-яка адекватна людина на першій же секунді відео просто засміється, почувши "щиру" англійську мову. Акцент цих двох "шапок вушанок", що видають себе за НАТОвців, смішніший за будь-яку російську комедію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що розпропагандистів спіймали на безглуздому фейку. Вони видавали деталь від автомобіля за уламок снаряда.

Також ми повідомляли, що в росії швидко знайшли заміну фейковим "бойовим комарам" — тепер вони бояться мишей.