"Черговий номінант на Оскар": російські пропагандисти зганьбилися роликом про "нацистів" у ЗСУ (відео)

Попри заперечення від окремих "Z-воєнкорів" МЗС росії продовжує стверджувати, що ролик правдивий

Росіяни продовжують клепати абсолютно безглузді фейки про ЗСУ. Після розповіді про бомбардування мирного населення запчастинами від машин окупанти вирішили повернути на обговорення "мовне питання". Для цього в інтернет злили начебто відео з автомобільного регістратора, який зняв спілкування жінки-водійки із начебто українськими військовими. Історія швидко набула розповсюдження, а місцеві жителі упізнали справжнє місце зйомки.

"Телеграф" розібрався в усіх деталях справи. Зазначимо, що відеозапис опублікували в мережі український військовий та блогер Анатолій Штефан, а подробиці журналістського розслідування показало видання SVTV NEWS.

Що за відео?

Пропагандистські медіа і блогери, а також російський акаунт МЗС рф в Twitter виклали ролик із спілкуванням начебто військових ЗСУ із жителькою Донбасу. Особливий акцент роблять на тому, що жінка була російськомовною і була у автомобілі із дитиною. При цьому їх зупинили "бійці" і, ображаючи, змусили показати документи. Причиною перевірки назвали погане водіння і начебто "підрізання" військової колони машин.

"Мразота, правила дорожнього руху знаєш? Ти колону бачила? Ти людей бачила?" — звертається до героїні відео начебто один із "українських військових", вимагаючи у неї документи.

Коли жінка виконує його прохання, він називає її ім'я та вимагає, аби вона більше ніколи не потрапляла їм на очі. Коли та починає виправдовуватися, у відповідь лунають нові образи, зокрема щодо її російськомовності. Після цього починають лунати жіночі крики та постріли.

Чому фейк?

Багато людей звертають увагу на вельми неприродню поведінку водійки, яка постійно говорить сама з собою, немов із нею ще є хтось у машині, окрім маленької дитини. Зважаючи на плач малечі, вона навряд може відповісти "мамі".

Також на кадрах, де "військовий" відходить від зупиненого ним авто, можна побачити, як він стріляє по сусідніх кущах. Попри наявність характерного руху, схожого на віддачу від роботи автомата, звуку вистрілів не чути. Однак перед цим вони добре прослуховувалися, як і інші звуки з вулиці.

Крім цього люди змогли упізнати місцевість по окремих характерних деталях. Дехто робить упор на вельми впізнавані гілки дерева, які вказують на конкретне місце поблизу Донецька.

Характерні гілки дерев

Наприкінці відео є деталі розвінчування фейку

Інші ж, більш уважні, помітили на записі кілька електричних вишок, котрі дозволили віднайти місце зйомки на карті. Звісно ж, ним опинилася місцевість поблизу Донецька, однак на вже давно окупованих територіях, де українських бійців аж ніяк не може бути.

Вишки на відео

Вишки на карті

Конкретні координати зйомки

Місце зйомки фейку на карті

Також у мережі знайшлися спеціалісти із автомобілів, котрі підкреслюють криворукість пропагандистів щодо використання автомобілів. Зокрема, машина начебто "бійців ЗСУ" є характерною саме для російської федерації (за винятком, звісно, українського прапору, який спеціально для фейку начепили на заднє скло).

Цікаво і те, що окремі кремлівські пропагандисти визнали неправдивість відео, хоча початково теж розповсюджували його, сприйнявши за "чисту монету".

Але це не зупинило російське МЗС від публікації відео, де вони вкотре розганяють тезу про "нацизм" українців.

Реакція

Ролик отримав широке розповсюдження, і найбільший інтерес до нього проявила, звісно ж, російська аудиторія. Однак українці намагаються якомога швидше висміяти це відео і довести його неправдивість.

"Криворукі російські пропагандисти зняли бездарне постановочне відео про те, як "українські фашисти" зупиняють авто з цивільними, ображають їх і відкривають по них вогонь. Те, що відео є постановочним, нормальній людині зрозуміло з першого погляду. Хоча б по акторській грі. Тим не менш військові-дегенерати, московські пропагандисти та інша z-шваль почали розганяти його, супроводжуючи причитаннями про "кроворжерливих бандерівців", — заявив блогер і журналіст Денис Казанський.

Є багато реакцій і від інших користувачів соцмереж.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про безглузду вигадку росіян щодо "звірств" ЗСУ на Донбасі. Історію "розп'ятого хлопчика в трусиках" чудово доповнила фантазія пропагандистів щодо повішення двох жінок, які начебто чекали приходу росіян.

Також ми розповідали про купу невідповідностей, які були помічені в історії із "вторгненням" українських військових до Брянської області. Найбільше мережу повеселив факт про "вбиту дівчинку", яка згодом виявилася пораненим хлопчиком Федею.