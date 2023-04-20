Россияне слили в сеть "секретный" разговор НАТОвцев в Украине: смешнее любой комедии (видео)

В данных переговорах между двумя якобы солдатами собраны все "вершки" российской пропаганды

Россияне решили и дальше позорится своими нелепыми фейками. Видимо, история с перевоплощением в украинцев им так понравилась, что они решили пойти дальше и примерять на себе "шкуру" уже американцев. Правда, уличить горе-актеров во лжи оказалось еще легче, чем в прошлой истории.

Так, в российских пабликах стремительно продвигается аудиозапись, на которой, как утверждают авторы публикаций, запечатлен "секретный" разговор войск НАТО. В данных переговорах между двумя якобы солдатами собраны все "сливки" российской пропаганды. Наивный российский обыватель может услышать в данном фейке, что НАТО воюет в Украине, что украинцы без Запада "ничего не могут сами" и даже угрозы расправы.

Впрочем, любой адекватный человек на первой же секунде видео просто обхохочется, услышав "чистейшую" английскую речь. Акцент этих двух "шапок ушанок", выдающих себя за НАТОвцев, смешнее любой российской комедии.

Напомним, ранее мы писали, что роспропагандистов поймали на бестолковом фейке, они выдавали деталь от автомобиля за осколок снаряда.

Также мы сообщали, что в рф быстро нашли замену фейку с "боевыми комарами" — теперь они боятся мышей.