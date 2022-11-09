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Мыши против россиян: в рф быстро нашли замену "боевым комарам" - как отреагировала сеть

Автор
Денис Подставной
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Мыши
Мыши. Фото pixabay.com

Российские военные страдают мышей на передовой

Не успел цивилизованный мир отойти от бредней российских пропагандистов об украинских "боевых комарах" и прочих вирусах с биолабораториями, как в россии рассказали о новой угрозе. Теперь, по словам российского военкора дмитрия стешина, армии рф мешают побеждать еще и украинские мыши.

Как сообщает стешин, из-за неубранного урожая пшеницы мыши стали больше питаться и активнее размножаться, а затем и подъедать амуницию оккупантов. Кроме того, мыши становятся причиной болезней у солдат.

"Жрут все — пороха, сигареты, разгрузки, язычки берцев и т.д. Мой камрад Тема уехал на больничку, предположительно, с туляремией. Холодно, к нулю подбирается, аж грязь подсушило", — рассказывает пропагандист.

Пост стешина в Telegram

Пост стешина о том, как "вторую армию мира" украинские мыши останавливают, повлек за собой волну юмора в соцсетях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в изменении внешнего вида путиниста баскова украинцы заподозрили "боевых пчел".

Также мы сообщали о том, что после того, как сказки об украинских биолабораториях стали не актуальны, в рф придумали новую страшилку.

Теги:
#Россия #Пропаганда #Мыши #боевые комары