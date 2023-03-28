"Очередной номинант на Оскар": российские пропагандисты опозорились роликом о "нацистах" в ВСУ (видео)

Несмотря на опровержения отдельных "Z-военкоров", МИД россии продолжает утверждать, что ролик правдивый

Россияне продолжают клепать совершенно бессмысленные фейки об ВСУ. После рассказа о бомбардировке мирного населения запчастями от машин оккупанты решили вернуть на обсуждение "языковой вопрос". Для этого в интернет слили вроде бы видео с автомобильного регистратора, который снял общение женщины-водительницы с якобы украинскими военными. История быстро получила распространение, а местные жители узнали настоящее место съемки.

"Телеграф" разобрался во всех деталях дела. Отметим, что видеозапись опубликовали в сети украинский военный и блогер Анатолий Штефан, а подробности журналистского расследования показало издание SVTV NEWS.

Что за видео?

Пропагандистские медиа и блоггеры, а также российский аккаунт МИД рф в Twitter выложили ролик с общением якобы военных ВСУ с жительницей Донбасса. Особый акцент делают на том, что женщина была русскоязычной и находилась в автомобиле с ребенком. При этом их остановили "бойцы" и, оскорбляя, вынудили показать документы. Причиной проверки назвали плохое вождение и якобы "подрезку" военной колонны машин.

"Мразь, правила дорожного движения знаешь? Ты колонну видела? Ты людей видела?" — обращается к героини видео якобы один из "украинских военных", требуя у нее документы.

Когда женщина выполняет его просьбу, он называет ее имя и требует, чтобы она никогда больше не попадалась им на глаза. Когда та начинает оправдываться, в ответ раздаются новые образы, в частности, относительно ее русскоязычности. После этого начинают раздаваться женские крики и выстрелы.

Почему фейк?

Многие обращают внимание на весьма неестественное поведение водительницы, которая постоянно говорит сама с собой, словно с ней еще кто-то находится в машине, кроме маленького ребенка. Учитывая плач малыша, он вряд ли может ответить "маме".

Также на кадрах, где "военный" отходит от остановленного им авто, можно увидеть, как он стреляет по соседним кустам. Несмотря на наличие характерного движения, похожего на отдачу от работы автомата, звук выстрелов не слышен. Однако до этого они хорошо прослушивались, как и другие звуки с улицы.

Кроме этого люди смогли узнать местность по отдельным характерным деталям. Кое-кто делает упор на очень узнаваемые ветви дерева, указывающие на конкретное место вблизи Донецка.

Характерные ветви деревьев

В конце видео имеются детали развенчивания фейка

Другие же, более внимательные, заметили на записи несколько электрических вышек, позволивших найти место съемки на карте. Естественно, им оказалась местность вблизи Донецка, однако на уже давно оккупированных территориях, где украинских бойцов никак не может быть.

Вышки на видео

Вышки на карте

Место съемки фейка на карте

Также в сети нашлись специалисты по автомобилям, которые подчеркивают криворукость пропагандистов по использованию автомобилей. В частности, машина вроде бы "бойцов ВСУ" характерна именно для российской федерации (за исключением, конечно, украинского флага, который специально для фейка нацепили на заднее стекло).

Интересно и то, что отдельные кремлевские пропагандисты признали неправдивость видео, хотя изначально тоже распространяли его, приняв за "чистую монету".

Но это не остановило российский МИД от публикации видео, где они раз разгоняют тезис о "нацизме" украинцев.

Реакция

Ролик получил широкое распространение и наибольший интерес к нему проявила, конечно же, российская аудитория. Однако украинцы пытаются как можно быстрее высмеять это видео и доказать его неправдивость.

"Криворукие российские пропагандисты сняли бездарное постановочное видео о том, как "украинские фашисты" останавливают авто с гражданскими, оскорбляют их и открывают по ним огонь. То, что видео является постановочным, нормальному человеку понятно с первого взгляда. Хотя бы по актерской игре. Тем не менее военные-дегенераты, московские пропагандисты и прочая z-шваль начали разгонять его, сопровождая причитаниями о "кровожадных бандеровцах", — заявил блогер и журналист Денис Казанский.

Есть много реакций и от других пользователей соцсетей.

Напомним, что ранее мы рассказывали о бессмысленной выдумке россиян по поводу "зверств" ВСУ на Донбассе. Историю "распятого мальчика в трусиках" прекрасно дополнила фантазия пропагандистов по повешению двух женщин, которые ожидали прихода россиян.

Также мы рассказывали о куче несоответствий, которые были замечены в истории со "вторжением" украинских военных в Брянскую область. Больше всего сеть порадовал факт об "убитой девочке", которая впоследствии оказалась раненым мальчиком Федей.