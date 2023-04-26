"Будет выжженная пустыня... В москве будут убивать друг друга на улицах": в сеть слили разговор двух крупных бизнесменов из рф

Бизнесмен заявил, что это фейковая запись разговора, но в то же время о ее подлинности говорит сразу несколько фактов

После попавшего в сеть скандального разговора Иосифа Пригожина и бизнесмена Фархада Ахмедова, шуму наделал слитый разговор российского бизнесмена Николая Матушевского и миллиардера Романа Троценко. Они обсуждали отдыха на Бали, личные дела, а затем перешли к войне в Украине и ситуации в россии. В разговоре прозвучала фраза: "россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то му*ил".

Так, "Система" (расследовательский проект Настоящего Времени и Радио Свобода) получила на почту ссылку на аудиозапись разговора предположительно, миллиардера Романа Троценко. Его собеседник не был указан в письме, однако из разговора следует, что им может быть бизнесмен Николай Матушевский. Соответствующая аудиозапись разговора была опубликована на Youtube-канале Настоящего Времени.

Роман Троценко является экс-советником президента "Роснефти" Игоря Сечина, один из относительно близких к владимиру путина бизнесменов. Николай Матушевский — создатель московского дизайн-завода "Флакон". Последний, к слову, нередко публиковал в соцсетях видео с протестов в Москве в 2021 году.

Диалог между, предположительно, Троценко и Матушевским произошел в начале января 2023 года. Они обсуждают переезд на Бали и то, как в россии было тяжело жить. Затем в ходе разговора они обсуждают, что россия оказалась в неправильных руках и ни к чему хорошему это не приведет.

"К сожалению, россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то му*ил… Которые исповедуют… какие-то странные композиции… XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом… Люди будут убивать друг друга на улицах москвы", — сказал Роман.

Далее он сказал своему собеседнику следующее: "Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей? Никакой же концепции "дальше" нет. Они помрут, [блин], в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня". В ответ на это Николай лишь вздохнул.

Журналисты "Системы" связались с Матушевским и задали вопрос о слитом разговоре. Однако он в свою очередь заявил, что запись фейковая и, вероятно, является чьей-то шуткой. По словам бизнесмена, в последний раз он общался с Троценко в 2022 году и тему политики они не обсуждали.

Отмечается, что в пользу того, что запись может быть подлинной говорят сразу несколько фактов. Во-первых, Матушевский в разговоре говорит, что он сейчас на Бали, а этот факт подтверждают фотографии в его социальных сетях. Во-вторых, номер телефона, с которого, предположительно, звонил Роман, соответствует номеру Троценко, что есть в распоряжении редакции. В-третьих, Николай неоднократно говорит в разговоре о проектах "Флакона", которым владел до 2021 года. Однако официально подлинность этой аудиозаписи никто не подтвердил.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, весной 2023 года в сеть был слит разговор российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина (муж певицы Валерии) и бизнесмена Фархада Ахмедова, в котором они вместе критикуют войну в Украине, а также российскую власть. Бывший украинский переговорщик Сергей Гармаш высказал свое мнение относительно наделавшего шума разговора и заявил, что российская элита не сможет повлиять на ситуацию в рф и на это есть ряд определенных причин.