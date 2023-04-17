Укр

А как же "своих не бросаем"? Российские хакеры слили в сеть данные одного из своих лидеров (фото)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Один из главарей российских хакеров оказался под стражей Новость обновлена 17 апреля 2023, 06:32
Один из главарей российских хакеров оказался под стражей. Фото plusworld.ru

В Беларуси задержали одного из главарей российских хакеров

На выходных в Беларуси задержали основателя хакерской группировки "Анонимус россия", которая подчиняется пророссийской хакерской сети Killnet.

О задержании сообщил основатель Killnet под ником KillMilk.

Он отметил, что задержанный силовиками якобы повел себя неаккуратно и теперь в группировке вынуждены принять "тяжелое совместное решение", а именно — слить личные данные о нем в сеть, прикрепив фотографию его паспорта.

"Арсений отличный парень, патриот — но был не аккуратен. За что сейчас платит своим сообществом и статусом", — говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что "Анонимус россия" теперь получит нового руководителя под ником Radis.

Как пишет белорусское издание "Наша Ніва", задержанный, скорее всего, 18-летний Арсений Елисеев из Гомеля.

В то же время по данным белорусских СМИ, другие хакерские группы начали выдвигать белорусским властям ультиматум, требуя освобождения главы "Анонимус россия". Там давали Минску 10 часов, чтобы силовики отпустили Арсения, в другом случае угрожали нанести атаки по госсайтам. К слову, 10 часов прошло, а один из главарей российских хакеров остается под стражей.

Отметим, что Killnet появилась после оккупации Крыма россиянами. Хакеры регулярно атаковали официальные сайты государственных учреждений в Европе, а также они причастны к атаке на американскую компанию, которая производит HIMARS.

Ранее "Телеграф" писал о том, как украинские хакеры смогли получить доступ к почте и мессенджерам бывшего российского депутата Семена Багдасарова.

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