"Решала" в обходе санкций рф через Иран и Африку. Хакеры наткнулись на неожиданную роль якобы простого пропагандиста

Он ранее фигурировал в медиа просто как поклонник "вернуть исконные земли", а оказался довольно влиятельным

Бывший российский депутат госдумы и горячий фанат путина, призвавший захватить Турцию и "вернуть себе Стамбул", Семен Багдасаров привлек внимание украинских хакеров "Кібер Спротив", взломавших его почту и мессенджеры.

Из документов, переданных хакерами в InformNapalm, оказалось, что скандальные заявления на пропагандистских каналах — лишь верхушка айсберга, а политик — важное звено в обходе санкций, торговли со странами Востока. И против него до сих пор нет санкций ЕС или США.

Кто это такой

Семен Багдасаров известен благодаря роли шута и скандальным высказываниям на канале "Соловьев LIVE". В каждой из речей от агрессивно высказывается о "врагах россии".

С 19 октября 2022 Украина внесла Багдасарова в санкционный список. Но переписка показала его неизвестную ранее "теневую" сторону — посредника в покупке дефицитных подсанкционных запчастей.

Паспорт Багдасарова

"Решала" в обходе санкций в Иране

Документы из почты Багдасарова, относящиеся к Ирану, характеризуют его как связное звено между российскими и иранскими компаниями. Сотрудничество является вынужденным шагом для обхода санкций и касается не только оружия, но и промышленного оборудования.

К примеру, на 5 российских ТЭЦ (Новогорковская, Владимирская, Пермская, Академическая, Ижевская) нужно обслужить 9 газовых турбин и компрессоры. Недостает запчастей, которые невозможно купить.

Документы из почты Багдасарова

Часть вопросов касается строительства в Иране газового хаба. Он также искал партнеров в Иране для компании "Цифра" (цифровая автоматизация предприятий). Ее штаб-квартира расположена в Хельсинки, Финляндия, вероятно, для обхода санкций.

Чтобы обойти санкции к Багдасарову обращаются компании, которые хотят выйти на иранский рынок, в частности, производители алюминия и продуктов обработки цветных металлов.

Строительство нефтехранилища в Африке

У Багдасарова просили найти инвесторов для построения нефтехранилища и торговли топливом в Уганде. Также просили найти инвесторов для добычи олова, тантала и вольфрама в Уганде и Конго, перепродажи в Уганде золота.

Скупает земли в РФ и выводит деньги в оффшоры

По документам, вся семья Багдасарова — успешные бизнесмены, но на самом деле они помогают ему выводить средства. На дочь Анну и сына Аркадия оформлены оффшоры на Кипре. Они вовлечены в схемы "Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии", который возглавляет Багдасаров.

Схемы по продаже земли выглядят так: он скупает русские земли из государственной собственности для перепродажи. Привлекается несколько подставных компаний.

"АО Главный центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных", обладающий правом пользования государственной землей. Земля отдается по договору аренды другому юрлицу – ООО "Лаукар" (основательный от Багдасарова).

ООО "Лаукар" выкупает у государства землю. Затем эта земля продается за аналогичную стоимость ООО Индустриальный парк Южный, где директор Николай Язовцев (сосед по даче Багдасарова). Компания Язовцева продает землю по завышенной стоимости.

Переписывается с эскортницами и покупает виагру

Напоследок — несколько пикантных деталей в его переписке. Оказалось, что 68-летний мужчина предлагал содержание 40-летней женщине с сайта для эскорта. А потом даже через интернет покупал препараты для потенции.

Багдасаров предлагал эскортнице Анне из москвы стать его спутницей

Как сообщал "Телеграф", украинские хакеры сломали брифинг МИД россии по кибербезопасности, где обвинили россию в терроризме и ведении колониальной войны, а затем спели гимн Украины.