"Рішала" в обході санкцій рф через Іран та Африку. Хакери натрапили на несподівану роль начебто простого пропагандиста

Він раніше фігурував в медіа просто як прихильник "повернути ісконні землі", а виявився доволі впливовим

Колишній російський депутат Держдуми та палкий фанат путіна, який закликав захопити Туреччину і "повернути собі Стамбул", Семен Багдасаров привернув увагу українських хакерів "Кібер Спротив", які зламали його пошту і месенджери.

З документів, які хакери передали InformNapalm, виявилося, що скандальні заяви на пропагандистських каналах — лише верхівка айсберга, а політик — важлива ланка в обході санкцій, торгівлі з країнами Сходу. І проти нього досі немає санкцій ЄС чи США.

Хто це такий

Семен Багдасаров відомий завдяки ролі блазня та скандальним висловлюванням на каналі "Соловйов LIVE". У кожній з промов від агресивно висловлюється про "ворогів росії".

З 19 жовтня 2022 року Україна внесла Багдасарова до санкційного списку. Але листування показало його невідому раніше "тіньову" сторону — посередника в купівлі дефіцитних підсанкційних запчастин.

Паспорт Багдасарова

"Рішала" в обході санкцій в Ірані

Документи з пошти Багдасарова, які стосуються Ірану, характеризують його як зв’язкову ланку між російськими та іранськими компаніями. Співпраця є вимушеним кроком для обходу санкцій і стосується не лише зброї, а й промислового обладнання.

Приміром, на 5 російських ТЕЦ (Новогорьковська, Владимирська, Пермська, Академічна, Іжевська) треба обслужити 9 газових турбін та компресори. Бракує запчастин, які неможливо купити.

Документи з пошти Багдасарова

Частина питань стосується будівництва в Ірані газового хабу. Він також шукав партнерів в Ірані для компанії "Цифра" (цифрова автоматизація підприємств). Її штаб-квартира розташована в місті Гельсінкі, Фінляндія, ймовірно, для обходу санкцій.

Щоб обійти санкції до Багдасарова звертаються компанії, які хочуть вийти на іранський ринок, зокрема, виробники алюмінію та продуктів обробки кольорових металів.

Побудова нафтосховища в Африці

У Багдасарова просили знайти інвесторів для побудови нафтосховища та торгівлі паливом в Уганді. Також просили знайти інвесторів для видобутку олова, танталу та вольфраму в Уганді та ДР Конго, перепродажу в Уганді золота.

Скуповує землі у рф і виводить гроші в офшори

За документами, вся сім’я Багдасарова — успішні бізнесмени, але насправді вони допомагають йому виводити кошти. На дочку Анну та сина Аркадія оформлені офшори на Кіпрі. Вони залучені до схем "Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії", який очолює Багдасаров.

Схеми з продажу землі виглядають так: він скуповує російські землі з державної власності для перепродажу. Залучається декілька підставних компаній.

"АО Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных", яке має право користування державною землею. Земля віддається за договором оренди іншій юрособі – ООО "Лаукар" (підставній від Багдасарова).

ООО "Лаукар" викупає в держави землю. Потім ця земля продається за аналогічну вартість "ООО Индустриальный парк Южный", де директор Микола Язовцев (сусід по дачі Багдасарова). Компанія Язовцева продає землю за завищеною вартістю.

Листується з ескортницями й купляє віагру

Наостанок — трохи пікантних деталей з його листування. Виявилося, що 68-річний чоловік пропонував утримання 40-річній жінці з сайту для ескорту. А потім навіть через інтернет купував собі препарати для потенції.

Багдасаров пропонував ескортниці Анні з москви стати його супутницею

Як повідомляв "Телеграф", українські хакери зламали брифінг МЗС рф з кібербезпеки, де звинуватили росію у тероризмі та веденні колоніальної війни, а потім заспівали гімн України.