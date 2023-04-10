"Заказ уже в пути": украинцы креативно наказали одного из главных хакеров рф (фото)

Активисты заказали для хакера сюрприз за его же деньги с банковской карты

Украинские хакеры не перестают удивлять своей находчивостью и креативом. На сей раз они взломали электронную почту офицера российского ГРУ, подполковника Моргачева Сергея Александровича, который является куратором российской хакерской группировки APT 28, а в "подарок" за его же деньги отправили ему игрушки для взрослых.

За социальные сети Моргачева "взялись" украинские активисты команды "Кибер Спротив". Им удалось получить доступ к анонимным учетным записям офицера в соцсетях и обнародовать там копии его документов. Об этом сообщается в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm, волонтеры которого получили дампы его частных переписок для анализа.

Отмечается, что APT 28 (другие распространенные названия – Fancy Bear, Pawn Storm) – это одна из самых известных российских хакерских групп, которая прямо подчинена военной разведке рф. Она замешана в многочисленных кибератаках, направленных на правительственные и неправительственные объекты США, Германии, Италии, Украины и других стран. А в 2018 году в адрес 12 сотрудников ГРУ от Минюста США поступило обвинение во взломе серверов Демократической партии США и попытке вмешательства в американские выборы.

В расследовании также указывается, что подполковник родился в Киеве, но учился в московской Академии ФСБ и сейчас является гражданином рф. Моргачев в своих резюме заявляет, что уже более 10 лет он служит в воинской части Минобороны рф.

В его задачи входит подбор и контроль личного состава отдела и организация работы. По словам расследователей, резюме косвенно подтверждает, что он был руководителем хакерской группы в составе ГРУ.

Стоит добавить, что активисты, которые занимались взломом соцсетей Моргачева, решили устроить ему сюрприз. За деньги с его банковской карты они заказали офицеру сувениры с логотипом ФБР и крупную партию игрушек для взрослых. Последний заказ, к слову, уже в пути.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские хакеры взломали почту и мессенджеры бывшего российского депутата госдумы Семена Багдасарова.