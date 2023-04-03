Дроны заменили на фаллоимитаторы: хакеры "подкорректировали" заказ российского волонтера - отменить нельзя

Дронов оккупанты не получат

После гибели российского пропагандиста владлена татарского не повезло и его другу михаилу лучину — "блогеру" и "волонтеру", который помогал оккупантам дронами. Украинские хакеры взломали его карту с собранными на БПЛА средствами и немного "подкорректировали" заказ на маркетплейсе AliExpress.

Об этом сообщается на странице международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Как стало известно, хакеры привязали волонтерскую карту лучина к аккаунту на AliExpress и на все деньги заказали россиянам вместо дронов фаллоимитаторов различных моделей. Общая стоимость покупки составила 25 тысяч долларов.

"Теперь миша собирает уникальную коллекцию пис**ов за 25 000$, которые должны были пойти на закупку БПЛА. Вместо дронов миша теперь отправит оккупантам фуры фаллоимитаторов, страпонов, и других полезных каждому россиянину вещей, которые мы заказали и оплатили с его карты на AliExpress", — говорится в сообщении.

Трагичным (а может и нет) для лучина является то, что отменить заказ он уже не сможет, потому что товары были заказаны еще 24-25 марта и некоторые уже даже доставлены

"Общая сумма заказа составила около $25000. Деньги он собирал и тратил на закупки дронов для русской армии, поэтому важно было списать их на что-нибудь другое. Решили заказать ему кучу игрушек", — добавили в InformNapalm

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