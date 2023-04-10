"Замовлення вже в дорозі": українці креативно покарали одного з головних хакерів рф (фото)

Активісти замовили для хакера сюрприз за його гроші з банківської картки

Українські хакери не перестають дивувати своєю винахідливістю та креативом. Цього разу вони зламали електронну пошту офіцера російського ГРУ, підполковника Моргачева Сергія Олександровича, який є куратором російського хакерського угрупування APT 28, а в "подарунок" за його гроші відправили йому іграшки для дорослих.

За соціальні мережі Моргачева "взялися" українські активісти команди "Кібер Спротив". Їм вдалося отримати доступ до анонімних облікових записів офіцера в соцмережах та оприлюднити копії його документів. Про це повідомляється в матеріалі міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm, волонтери якого отримали дампи його приватних листувань для аналізу.

Зазначається, що APT 28 (інші поширені назви — Fancy Bear, Pawn Storm) — це одна з найвідоміших російських хакерських груп, яка прямо підпорядкована військовій розвідці росії. Вона причетна до численних кібератак, спрямованих на урядові та неурядові об’єкти США, Німеччини, Італії, України та інших країн. А у 2018 році на адресу 12 співробітників ГРУ від Мін’юсту США надійшло звинувачення у зламі серверів Демократичної партії США та спробі втручання в американські вибори.

У розслідуванні також зазначається, що підполковник народився у Києві, але навчався у московській Академії ФСБ і зараз є громадянином росії. Моргачев у своїх резюме заявляє, що вже понад 10 років він служить у військовій частині Міноборони рф.

У його завдання входить підбір та контроль особового складу відділу та організація роботи. За словами розслідувачів, резюме побічно підтверджує, що він був керівником групи хакерів у складі ГРУ.

Варто додати, що активісти, які займалися зламуванням соцмереж Моргачева, вирішили влаштувати йому сюрприз. За гроші з його банківської картки вони замовили офіцеру сувеніри з логотипом ФБР та велику партію іграшок для дорослих. Останнє замовлення, до речі, вже в дорозі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські хакери зламали пошту та месенджери колишнього російського депутата держдуми Семена Багдасарова.