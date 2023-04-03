Дрони замінили на фалоімітатори: хакери "підкоригували" замовлення російського волонтера - скасувати не можна

Дронів окупанти не отримають

Після загибелі російського пропагандиста владлена татарського не повезло і його другові михайлу лучіну — "блогеру" та "волонтеру", який допомагав окупантам дронами. Українські хакери зламали його карту із зібраними на БПЛА коштами та трохи "підкоригували" замовлення на маркетплейсі AliExpress.

Про це повідомляється на сторінці міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Як стало відомо, хакери прив’язали волонтерську карту лучіна до акаунту на AliExpress і на всі гроші замовили росіянам замість дронів фалоімітаторів різних моделей. Загальна вартість купівлі становила 25 тисяч доларів.

"Тепер міша збирає унікальну колекцію пис**ів за 25 000$, які мали піти на закупівлю БПЛА. Замість дронів міша тепер відправить окупантам фури фалоімітаторів, страпонів, та інших корисних кожному росіянину речей, які ми замовили та оплатили з його картки AliExpress", — йдеться в повідомленні.

Трагічним (а може й ні) для лучіна є те, що скасувати замовлення він уже не зможе, тому що товари були замовлені ще 24-25 березня і деякі вже навіть доставлені

"Загальна сума замовлення склала близько $25000. Гроші він збирав і витрачав на закупівлі дронів для російської армії, тому важливо було списати їх на щось інше. Вирішили замовити йому купу іграшок", — додали в InformNapalm.

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