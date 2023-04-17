А як же "своїх не кидаємо"? Російські хакери злили в мережу дані одного зі своїх лідерів (фото)

У Білорусі затримали одного з ватажків російських хакерів

На вихідних у Білорусі затримали засновника хакерського угруповання "Анонімус росія", яке підпорядковується проросійській хакерській мережі Killnet.

Про затримання повідомив фундатор Killnet під ніком KillMilk.

Він зазначив, що затриманий силовиками нібито повівся неакуратно і тепер у угрупуванні змушені ухвалити "важке спільне рішення", а саме — злити особисті дані про нього до мережі, прикріпивши фотографію його паспорта.

"Арсеній відмінний хлопець, патріот — але був не акуратний. За що зараз платить своєю спільнотою і статусом", — йдеться в повідомленні.

У повідомленні також йдеться про те, що "Анонімус росія" тепер отримає нового керівника під ніком Radis.

Як пише білоруське видання "Наша Ніва", затриманий, найімовірніше, 18-річний Арсеній Єлісєєв із Гомеля.

У той же час, за даними білоруських ЗМІ, інші хакерські групи почали висувати білоруській владі ультиматум, вимагаючи звільнення глави "Анонімус росія". Там давали Мінську 10 годин, щоби силовики відпустили Арсенія, в іншому випадку погрожували завдати атаки по держсайтах. До речі, 10 годин минуло, а один із ватажків російських хакерів залишається під вартою.

Зазначимо, що Killnet з’явилася після окупації росіянами Криму. Хакери регулярно атакували офіційні сайти державних установ у Європі, а також вони причетні до атаки на американську компанію, яка виробляє HIMARS.

Раніше "Телеграф" писав про те, як українські хакери змогли отримати доступ до пошти та месенджерів колишнього російського депутата Семена Багдасарова.