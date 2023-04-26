Зеленський та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову: що відомо

Розмова лідерів була тривалою

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів анонсовану раніше телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери поговорили вперше від початку повномасштабної війни в Україні.

Про це сьогодні, 26 квітня, на своїй сторінці у Twitter повідомив глава нашої держави. Він наголосив, що бесіда з китайським лідером була змістовною.

"Провів тривалу змістовну телефонну розмову з Главою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона (розмова — Ред.), а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", — написав президент.

Інформацію про телефонну розмову Володимира Зеленського та Сі Цзіньпіна підтвердили також і на центральному телебаченні Китаю.

Про що говорили Володимир Зеленський та Сі Цзіньпін

У ході телефонної розмови лідери обговорили китайсько-українське стратегічне партнерство, яке Китай, своєю чергою, готовий розвивати. Крім того, Пекін направить свого спецпредставника в Україну для консультацій щодо врегулювання війни. Голова КНР запевнив, що Китай домагатиметься якнайшвидшого припинення вогню в Україні.

Крім того, Сі Цзіньпін заявив, що діалог та переговори — єдиний реальний вихід з української кризи, а в ядерній війні ніхто не виграє. Про це повідомляється на сторінці China Xinhua News у Twitter.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після зустрічі Сі Цзіньпіна в москві з російським диктатором володимиром путіним Зеленський запросив лідера Китаю на особисту зустріч до Києва. Він наголосив, що початку повномасштабного російського вторгнення вони ще жодного разу не зустрічалися та не контактували. Тому президент нашої країни заявив про готовність бачити голову КНР в Україні.