Зеленский и Си Цзинпин провели телефонный разговор: что известно

Разговор лидеров был длительным

Лидер Китая Си Цзиньпин провел анонсированный ранее телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры поговорили впервые с начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом сегодня, 26 апреля, на своей странице в Twitter сообщил глава нашего государства. Он подчеркнул, что беседа с китайским лидером была содержательной.

"Провел длительный содержательный телефонный разговор с Главой Китая Си Цзиньпином. Верю, что он (разговор, — Ред.), а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", — написал президент.

Информацию о телефонном разговоре Владимира Зеленского и Си Цзиньпина подтвердили также и на центральном телевидении Китая.

В ходе телефонной беседы лидеры обсудили китайско-украинское стратегическое партнерство, которое Китай в свою очередь готов развивать. Кроме того, Пекин направит своего спецпредставителя в Украину для консультаций по урегулированию войны. Также председатель КНР заверил, что Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после встречи Си Цзиньпина в москве с российским диктатором владимиром путиным Зеленский пригласил лидера Китая на личную встречу в Киев. Он подчеркнул, что начала полномасштабного российского вторжения они еще ни разу не встречались и не контактировали. Потому президент нашей страны заявил о готовности видеть председателя КНР в Украине.