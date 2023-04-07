Макрон и Си Цзиньпин сделали заявления по Украине и ядерному оружию - ранее всплыли важные детали

Китай осуждает передачу ядерки Беларуси, но пытается склонить Францию к тому, чтобы вместе противостоять США

Во время встречи в Китае Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин обсудили вероятную передачу ядерного оружия россией Белоруси. Лидеры двух стран опубликовали совместное заявление, в котором осудили ядерную эскалацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующий документ. Президенты Китая и Франции призвали к восстановлению мира в Украине.

В заявлении Макрона и Си подчеркивается, что они, как постоянные представители Совбеза ООН выступают за то, что споры и разногласия должны решаться "мирным путем через диалог и консультации". Две страны договорились усилить совместные действия по координации и сотрудничеству "сохранения авторитета и эффективности режима контроля над вооружениями и нераспространения, а также для движения вперед международного процесса контроля над вооружениями".

"Обе стороны поддерживают все усилия, направленные на восстановление мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН", — отмечается в заявлении.

Также в документе критикуются атаки на атомыные электростанции и другие объекты ядерной энергетики. Примечательно, что в этом контексте Украина не упоминается. Но Си Цзиньпин дал ясно понять, что так называемый "украинский кризис" Китай не будет никогда рассматривать с точки зрения личных интересов. Лидер Поднебесной предложил, чтобы Франция внесла свой мирный план урегулирования войны в Украине, а Китай его непременно поддержит.

Также, как сообщает Reuters, Си Цзиньпин пытался склонить Эммануэля Макрона к тому, чтобы "противостоять США". Китай рассматривает Францию, как одного из вероятных европейских союзников в этом вопросе. На это, в частности, указывает уменьшенное внимание к Урсуле Фон дер Ляйен, которая прибыла вместе с главой Франции в Китай. Ее также не пригласили на ряд мероприятий, которые состоялись между президентами Франции и Китая.

"В основе всех наступательных действий Китая во внешней политике лежат американо-китайские отношения… поэтому они будут пытаться работать с любой страной, особенно со средними или крупными державами, такими как Франция, чтобы противостоять США", — прокомментировал встречу профессор китаеведения и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн.

По словам аналитика Rhodium Group Ноя Баркина, Китай крайне не хочет, чтобы Европа и Америка сблизились. К слову, сегодня, 7 апреля, лидер Китая устроил Макрону необычайно щедрый неофицальный прием. Таких почестей удостаиваются далеко не все иностранные гости, что только подчеркивает намерения Китая склонить Францию к противодействию США.

"В этом смысле Макрон, пожалуй, самый важный партнер Пекина в Европе", — сказал Баркин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Китая сделал заявление о войне в Украине после встречи с Эммануэлем Макроном. Он выразил надежду, что мирные переговоры между двумя странами возобновятся как можно скорее.